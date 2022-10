Pagode, funk e sertanejo dominam o fim de semana na Agenda Brasília

Além de shows de artistas como Naiara Azevedo, Grupo Revelação, Don Juan e Maestro Spok, teremos stand up, poesia e Halloween para a criançada

O último fim de semana de outubro traz a Brasília diversas atrações, locais e nacionais, de sertanejo, pagode, funk, frevo, música eletrônica, rock e outros ritmos. Além de shows de artistas como Naiara Azevedo, Grupo Revelação, Don Juan e Maestro Spok, teremos stand up, poesia e eventos para a criançada. O Halloween também marcou presença na agenda desta semana. Confira:

Agrotur Brasília

A Feira de Agricultura e Turismo de Taguatinga (Agrotur) começou na última quarta-feira (26) e vai até domingo (30) com shows de sertanejo e pagode no Taguaparque. Além dos salões de artesanato, flores, empreendedorismo, gastronomia, fazendinha e brinquedoteca, o evento conta com apresentações de Israel e Rodolffo, Fred e Fabrício, Léo Magalhães, Naiara Azevedo e os pratas da casa Di Propósito. A entrada é franca.

Agrotur Brasília

Datas: de 26 a 30 de outubro

Local: Taguaparque

Entrada franca

Programação:

quarta-feira (26): Israel e Rodolffo | quinta-feira (27): Fred e Fabrício | sexta-feira (28): Léo Magalhães | sábado (29): Naiara Azevedo | domingo (30): Di Propósito

Mais informações em @agroturbrasilia

Rio Eu Te Amo

Neste sábado (29), a partir das 16h, o complexo de entretenimento recém-inaugurado Bothanic recebe a nova edição da festa Rio Eu Te Amo. As atrações são o Grupo Revelação, o MC Don Juan e o trio de DJs Locos. Os ingressos estão à venda pela plataforma Ingresse, com preços a partir de R$ 90.

Rio Eu Te Amo (Grupo Revelação, Locos, MC Don Juan)

Onde: Bothanic, St. de Clubes Esportivos Sul Conjunto 17 – Asa Sul, Brasília

Quando: sábado, 29/10, a partir das 16h

Classificação indicativa: 18 anos

Preço: a partir de R$ 90 (meia-entrada feminina do 1º lote) + taxas via Ingresse

Mais informações: @obothanic

Estranho Mundo Fora do Eixo

O Complexo Fora do Eixo realiza, nesta quinta (27), sexta (28) e sábado (29), o festival ‘Estranho Mundo Fora do Eixo’. O evento traz a Brasília os artistas Delano, Yuri Martins, Bruno Be e Bruno Martini. O MC Delano abre o festival na quinta; na sexta, Yuri Martins se apresenta; e Bruno Be e Bruno Martini fecham o evento no sábado. Os ingressos já estão à venda no site Furando a Fila.

Complexo Fora do Eixo

Endereço: Saan, quadra 1

Quinta (27/10): Mc Delano

Sexta (28/10): Yuri Martins

Sábado (29/10): Bruno Be e Bruno Martini

Ingressos a partir de R$ 40 no site Furando a Fila

Classificação: 18 anos

Halloween para a criançada

Halloween é aquele momento do ano muito aguardado por muitas crianças. Pensando nisso, alguns shoppings de Brasília preparam programações temáticas. O Boulevard Shopping Brasília convida a todos a irem no mall para uma divertida tarde de Halloween com muitas atrações no próximo sábado (29); o Pier 21 preparou uma programação para o fim de semana inteiro; e o DF Plaza recebe, no sábado, o teatrinho infantil Hotel Transilvânia, com a Cia. Neia e Nando. Confira a programação completa

Halloween nos shoppings

Data: sábado (29) e domingo (30)

Locais: Boulevard Shopping (Asa Norte), DF Plaza (Águas Claras), Pier 21 (Setor de Clubes Sul)

Confira mais detalhes na matéria

Maestro Spok e Face Quarteto

O maestro Spok volta a Brasília para apresentação nesta sexta-feira (28), no Clube do Choro. O Face Quarteto, composto por Victor Angeleas, Márcio Marinho, Larissa Umaytá e Bruno Rejan, acompanha o músico recifense. Os ingressos custam a partir de R$ 30 na Bilheteria Digital.

Maestro Spok e Face Quarteto

Data: sexta-feira, 28 de outubro

Local: Clube do Choro, Brasília-DF

Horário: a partir das 20h30

Ingressos a partir de R$ 30 na Bilheteria Digital

Rock + Humor

Estrelado pela atriz e humorista Gabi Roncatti e pelo cantor Landau, o stand-up Rock + Humor acontece neste sábado (29), no Teatro Sesc Paulo Gracindo, no Gama. A apresentação aborda temas diversos, como música, vida de casal, tabus femininos, entre outros.

Rock + Humor

Data: 29 de outubro de 2022

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Paulo Gracindo, Setor Leste, Gama -DF

Entrada gratuita para maiores de 16 anos

DJs Maz e Antdot no Mezanino

O Mezanino Gastrobar, na Torre de TV, realiza, nesta sexta-feira (28), a Music Season, com os DJs Maz, revelação da cena eletrônica carioca, conhecido pelas produções que mesclam house e techno; e o catarinense Antdot considerado o futuro do Melodic House no Brasil. Os ingressos custam a partir de R$ 125 no Sympla.

Music Season

Local: Mezanino Gastrobar, Torre de TV, Brasília-DF

Data: sexta-feira, 28 de outubro

Horário: A partir das 23h30

Ingressos a partir de R$ 125 no Sympla

CCBB Educativo

Crianças de 0 a 3 anos, acompanhados de suas famílias ganham atenção especial do CCBB Educativo, com visitas guiadas criadas especialmente para receber os pequenos visitantes. Neste sábado (29) e domingo (30), às 9h30, serão realizadas as primeiras Visitas Mediadas para Bebês, que depois seguem na grade de programação regular.

CCBB Educativo Brasília – outubro 2022

Visitas Mediadas para Bebês

Lançamento: 29 e 30 de outubro, às 9h30

Capacidade: 10 bebês (até 30 pessoas

Acesso: gratuito, mediante retirada de ingresso

Classificação indicativa: livre

Confira a programação completa

Sarau Complexo

O Sarau Complexo, promovido pela comunidade cultural de Samambaia, acontece nesta sexta-feira (28) para celebrar o aniversário da região, que completou 33 anos na última terça. Sobem ao palco a banda de música regional Fuzuê Candango e o grupo de rap feminino Atitude Feminina, entre várias outras atrações. A festa rola a partir das 18h, na sede do Instituto Embalando Sonhos, na quadra 629 de Samambaia Norte.

Sarau Complexo – edição especial de aniversário de 33 anos da Samambaia

Local: Instituto Embalando Sonhos – QR 629, conj 4 – Samambaia Norte

Data: sexta, 28 de outubro

Horário: a partir das 18h

Entrada gratuita

Confira a programação completa

Naquele Lugar – A Profecia

Vibrantes por um novo astral, a festa ‘Naquele Lugar – A Profecia’ acontece nesta sexta-feira (28), no Córrego do Torto, no Lago Norte. O evento conta com o lançamento do álbum “Plantio”, de Rodrigo Bittes, artista local. Também se apresentam Wilson Bebel, Duo TiFi e Baile da Maisinha, além de Jungle Julia na discotecagem.

‘Naquele Lugar – A Profecia’

Data: 28 de outubro

Hora: 20h30

Local: Naquele Lugar (Núcleo rural córrego do torto trecho 3B chácara pp 040)

Ingressos a R$ 20 no Sympla.

Classificação indicativa: 18 anos