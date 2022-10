Sarau Complexo comemora aniversário de Samambaia com grandes atrações locais

Atitude Feminina, Fuzuê Candango e a companhia de teatro Era Uma Vez estão confirmados no evento

A arte e a cultura se unem de forma ainda mais especial para celebrar o aniversário de Samambaia. O Sarau Complexo, promovido pela comunidade cultural da cidade, por meio do Fundo de Apoio à Cultura, acontece na próxima sexta-feira (28), a partir das 18h, na sede do Instituto Embalando Sonhos, na quadra 629 de Samambaia Norte.

Para presentear culturalmente a cidade que completa 33 anos, no dia 25 de outubro, tem apresentações da Cia de Teatro Era Uma Vez, com a peça “O Nosso Tesouro”, cultura popular com Márcia Bittencourt que levará contação de histórias para o público infantil. Dança com o grupo Beckus Cia de Dança. E ainda vamos receber os artistas locais, Máximo Mansur, Cello, na voz e violão e cantora Júlia Nara.

Sobem ao palco do Sarau Complexo a banda de música regional Fuzuê Candango e o grupo de rap feminino Atitude Feminina. Para completar emocionar o público nessa festa tem poesia regional com Velho Mitchell e Fausto Carcará, Voz, Versuz e Violão, Gelly Fritta. O público fica com a poesia local de Lili Andrade e Nabrisa.

O evento, que é gratuito, promove um encontro descontraído e sensível entre escritores, historiadores, artistas e todas as pessoas interessadas que vivem, sentem e percebem a cidade com olhares profundos e poéticos, para realizarem leituras de textos autorais, declamações de poemas, trocas de vivências e apresentações em geral.

Sarau Complexo – edição especial de aniversário

33 anos de Samambaia

Local: Instituto Embalando Sonhos – QR 629, conj 4 – Samambaia Norte

Data: Sexta, 28 de outubro

Horário: a partir das 18h

Entrada gratuita