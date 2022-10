Shoppings realizam festas para comemorar o Halloween

Data agita os shopping centers de Brasília, que se programam para receber a criançada

Halloween é aquele momento do ano muito aguardado por muitas crianças. Apesar da data ser tradicional dos Estados Unidos, a garotada brasileira não fica atrás. Os pequenos amam comemorar a data com muitos doces e travessuras e, claro, fantasiados. Pensando nisso, shoppings de Brasília preparam programações temáticas. Confira:

O Boulevard Shopping Brasília convida a todos a irem no mall para uma divertida tarde de Halloween com muitas atrações no próximo sábado, 29 de outubro. O evento começa a partir das 13h no 2º piso com pintura de rosto, e aplicação de tatuagens temporária, além da distribuição de cards tipo quebra-cabeça. As crianças vão se deslocar até as lojas sinalizadas nos cards, procurar por uma parte dele para completar a imagem. Assim que a imagem for preenchida, os pequenos ganham um kit de doces e travessuras, com muitas guloseimas, entre elas balas, chicletes, pirulitos e muito mais.

A partir das 16h, é a vez da Banda Maria Vai Com as Outras fazer um cortejo no mall chamando as crianças para o bailinho de Halloween, que acontecerá no estacionamento interno. O evento se encerra às 18h.

Serviço

Halloween no Boulevard Shopping Brasília

Data: sábado, 29 de outubro

Horário: 13h às 18h

Local: Boulevard Shopping Brasília – Lounge Riachuelo e Estacionamento Coberto

Classificação indicativa: livre. Entrada gratuita, sujeita à lotação

O Pier 21 preparou uma programação divertida para o Halloween. No sábado (29), vai ter desfile de fantasias com premiação na praça de alimentação e, no mesmo local, acontecerá a transmissão do jogo da final da Libertadores da América. As crianças poderão participar com suas fantasias a partir das 15h; já a categoria adulta começa às 19h. As melhores roupas serão premiadas e a relação dos prêmios será divulgada no Instagram do shopping @shoppingpier21.

No sábado e domingo, na entrada do Pier 21 pela L4, será montado o Túnel do Terror, ao lado do quiosque Bubble Mais Tea. A atração criada pela empresa Mais Festas Personagens é uma experiência imersiva no calabouço da bruxa da lenda do lago. Para a ação promocional, todos pagam meia-entrada R$ 20. As sessões acontecem das 15h às 20h e crianças menores de cinco anos podem entrar gratuitamente acompanhadas de um adulto pagante. Ingressos à venda no quiosque da Bubble Mais Tea ou no Sympla.

Também no domingo, às 16h, na praça de alimentação, vai ter o Show de Horror, um espetáculo divertido e assombroso que une música e teatro. Várias lojas vão entregar doces para as criançada que perguntar: Doces ou Travessuras?

Serviço

Halloween no Pier 21

Sábado e domingo, a partir das 15h

Mais informações no Instagram @shoppingpier21

O DF Plaza Shopping, em Águas Claras, também comemora a data com programação animada para os pequenos. No sábado (29), às 15h, a turminha irá se divertir com teatrinho infantil Hotel Transilvânia com Neia e Nando. Logo mais, às 16h, é a hora de festejar o Halloween na parada com personagens nos corredores do mall. Os pequenos poderão dançar, interagir e tirar fotos com a Malévola, Caveira, Zumbi, Frankie (personagem Monster High) Bruxinha, Úrsula (Pequena Sereia), Coringa e Drácula. Junto com esta turma, a criançada irá se aventurar em uma caçada aos doces nas lojas.

E às 18h, é a vez dos pequenos terem aula de patins in line, com a escola Nação Patina. A modalidade de patins in line é ideal para iniciantes na patinação, são indicados para quem quer patinar em superfícies lisas de asfalto ou concreto e sem obstáculos, como ciclovias, parques e ruas. A atividade é para crianças de 4 a 10 anos. Para participar, não é necessária inscrição prévia, basta levar equipamento próprio: patins e proteção, como capacete, joelheira, munhequeira e cotoveleira. A aula será no G1 estacionamento próximo a loja Biomundo.