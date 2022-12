Eventos da Copa chegam ao fim: confira a Agenda Brasília da semana

Tem Dilsinho, Diogo Nogueira, Black Alien, Psirico, Mari Fernandez e muito mais

Neste fim de semana, se encerra a Copa do Mundo 2022. Com isso, as festas temáticas também chegam ao fim. O clima ainda é de tristeza pela eliminação do Brasil, mas a vida é um show, e o show tem que continuar! Tem muito artista nacional na cidade, vem conferir os detalhes:

Dilsinho no Ginga Brasília

O Ginga Brasília vai terminar da melhor forma possível: com pagode! No domingão, Dilsinho e Vou Zuar encerram o evento que embalou o Mané Garrincha no último mês.

Ginga Brasília

De 24 de novembro a 18 de dezembro

Local: Estádio Nacional Mané Garrincha (no antigo Modesto)

Programação dos próximos dias:

Domingo, 18 de dezembro – Dilsinho, Vou Zuar

Ingressos à venda no site Ingresse

Diogo Nogueira no Vibra Brasil

O último fim de semana do Vibra Brasil traz um sabadinho tranquilo com o sambinha do Diogo Nogueira. No domingo (18), o bloco de carnaval carioca Fica Comigo quebra tudo para fechar esse festivalzão com chave de ouro!

Vibra Brasil

Data: 24 de novembro a 18 de dezembro

Local: Bothanic – St. de Clubes Esportivos Sul Conjunto 17 – Asa Sul, Brasília

Programação dos próximos dias:

Sábado, 17 de dezembro – Diogo Nogueira

Domingo, 18 de dezembro – Fica Comigo

Ingressos pelo Ingresse

Black Alien na BudX BSB

O lema na BudX Brasília é: para a final da Copa, só o samba salva! Domingo (18) tem Samba Urgente + Doze por Oito + vários DJs. Antes disso, no sábado (17), é dia de baile! O Mané vai virar Makossa com Black Alien + DJ Erick Jay e atrações locais.

BudX BSB

Local: Estádio Nacional Mané Garrincha

De 24 de novembro a 18 de dezembro

Programação dos próximos dias:

Sábado, 17 de dezembro: Black Alien, Erick Jay, Chicco Aquino + Bell Lins + Talíz, Chokolaty, Janna, Underluv

Domingo, 18 de dezembro: Samba Urgente, Doze por Oito, DJ A, Chicco Aquino, Miranda, Gabriela Buzzi, The Beatson

Ingressos no Sympla

Psirico no Carnaval na Copa

O Brasil já saiu da Copa, mas o clima de Carnaval segue vivo! Quer uma prova? Psirico tá chegando aí pra fazer todo mundo tirar o pé do chão neste domingo (18), no Cafe de La Musique.

Carnaval na Copa

De 24 de novembro a 18 de dezembro

Horário: a partir de 12h

Local: Cafe Brazilian Paradise – Setor de Clubes Sul

Programação dos próximos dias:

Domingo, 18 de dezembro – Psirico

Ingressos no Sympla

Mari Fernandez na Copa do Mané

A cantora Mari Fernandez, que lançou álbum novo ontem (15), desembarca em Brasília para encerrar a Copa do Mané. Será que a artista já vai cantar música nova?

Copa do Mané

Local: Mané Mercado Vírgula, ao lado do Estádio Mané Garrincha

De 24 de novembro a 18 de dezembro

Programação dos próximos dias:

Domingo, 18 de dezembro: Mari Fernandez

Ingressos no site da R2

Liniker

Após o adiamento do show em Brasília, enfim chegou a nova data. Liniker vem à capital com a turnê de seu novo disco, ‘Indigo Borboleta Anil’, neste sábado (17). A apresentação será no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, a partir das 22h. Os ingressos adquiridos antes da primeira data continuam válidos.

Liniker em Brasília

Local: Auditório Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, DF

Data: sábado, 17 de dezembro

Horário: a partir das 22h

Ingressos a partir de R$ 60 na Bilheteria Digital

Geraldo Azevedo

A segunda edição do Festival Canto a Canto será realizada em grande estilo na Casa do Cantador, Ceilândia, e receberá, neste domingo (18), o pernambucano Geraldo Azevedo e diversos artistas locais e nacionais para show gratuito. Dentre as bandas made in Brasília, tem Fuzuê Candango, Teresa Lopes, Amor Maior e muito mais.

Festival Canto a Canto

Quando: 18 de dezembro

Onde: Casa do Cantador, QNN Quadra 32 Área Especial G, Ceilândia/DF

Entrada gratuita

Confira a programação completa

Sarau Complexo

Com o objetivo de celebrar e manter vivo o espírito de Natal, o tradicional Sarau Complexo de Samambaia, que rola uma vez por mês, preparou uma programação especial e gratuita para a comunidade nesta sexta-feira (16). O encontro terá atividades culturais dedicadas aos pequenos e aos adultos, com shows de hip hop com Japão (Viela 17), Mano Stynk, Sparru, MC Duzzin, Markão Aborígene, apresentação do Grupo Capoeira Sol Nascente de teatro, além da apresentação especial do Coral Grupo Trino.

Sarau Complexo Especial de Natal

Local: Complexo Cultural de Samambaia – QR 301 em Samambaia Sul

Data: sexta, 16 de dezembro

Horário: 19h

Entrada gratuita

Confira a programação completa

Smurphies Disco Club

A tradicional Smurphies Disco Club comemora 33 anos em 2022. Neste sábado (17), haverá edição especial de aniversário, no Pavilhão do Parque da Cidade, a partir das 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 100.

Smurphies Disco Club – Edição de Aniversário

Data: sábado, 17 de dezembro de 2022

Hora: a partir de 22h

Local: Pavilhão do Parque da Cidade

Ingressos a partir de R$ 100. Consultar pontos de venda e comissários nos números (61) 99227-0745 / (61) 99220-3488

Classificação: 18 anos