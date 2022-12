Sarau Complexo tem edição especial de Natal nesta sexta (16)

Evento contará com show de Japão (Viela 17) e batalha de rima com Hate RCT, Singelo e outros

Com o objetivo de celebrar e manter vivo o espírito de Natal, o tradicional Sarau Complexo de Samambaia preparou uma programação especial e gratuita para a comunidade na próxima sexta-feira, 16 de dezembro. O Sarau Complexo especial de Natal começa a partir das 19 horas, no Complexo Cultural de Samambaia, QR 301 em Samambaia Sul.

O encontro terá atividades culturais dedicadas aos pequenos e aos adultos, com shows de hip hop com Japão (Viela 17), Mano Stynk, Sparru, MC Duzzin, Markão Aborígene, apresentação do Grupo Capoeira Sol Nascente de teatro, além da apresentação especial do Coral Grupo Trino que prometem animar a comemoração natalina.

Uma batalha de rima premiada também acontecerá com os participantes Vencedor da Santinha, Vencedor da Estrutural, Estelar, Marinho, Hate RCT e Singelo. O Sarau Complexo ocorre mensalmente com fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, e do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF).

“Com apresentações itinerantes, o projeto do Sarau Complexo percorre os quatro cantos da cidade levando arte e cultura para os quatro cantos da cidade. Faço um convite para que as famílias se reúnam e venham participar do Sarau Complexo deste mês de dezembro, que celebra essa data cultural tão importante. Tragam as crianças que a programação é gratuita e para família toda”, convida Jad Teles, um dos organizadores do evento.

Sarau Complexo Especial de Natal

Complexo Cultural de Samambaia

QR 301 em Samambaia Sul

Sexta, 16 de dezembro

19 horas