Festival Canto a Canto recebe Geraldo Azevedo na Casa do Cantador

Evento gratuito será realizado no dia 18 de dezembro e terá telão para acompanhar a final da Copa do Mundo

A 2ª edição do Festival Canto a Canto será realizada em grande estilo na Casa do Cantador, Ceilândia, e receberá neste domingo (18) o pernambucano Geraldo Azevedo e diversos artistas locais e nacionais para show gratuito. O projeto, idealizado por Rosângela Dantas e realizado pela Artecei Produções Artísticas e Culturais conta com fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec).

Divulgando a efervescência cultural e diversidade de ritmos e tradições existentes no Distrito Federal, o Festival Canto a Canto, recepcionado no famoso “Palácio da Poesia” abre seu palco para atrações culturais de diferentes estilos e para todas as idades e públicos. Além do grande nome da Música Popular Brasileira, Geraldo Azevedo, se apresentam, a partir das 15h deste domingo, a dupla de repentistas Chico de Assis e João Santana, além dos grandes nomes da cena musical: Luarau, Singelo e Madin, 2 timbres, Amor Maior, Teresa Lopes, Fuzuê Candango e Caco de Cuia.

A iniciativa, que propõe o consumo de cultura no contrafluxo do centro de Brasília, reúne distintas expressões culturais existentes nos quatro cantos do “Quadrado”. Nesse sentido, o Canto a Canto é sinônimo de descentralização cultural e formação de novos públicos, por meio de fruição artística de qualidade. O evento também celebra a retomada ao formato presencial, após ter sido realizado de modo remoto, no auge da pandemia.

Além da proposta de apresentar novos nomes da música brasileira, o Festival Canto a Canto tem grande foco no desenvolvimento da Economia Criativa. A ação conta com uma feira criativa com empreendedores nas áreas de arte, design, artesanato, moda, alimentação, produtos naturais, orgânicos, cosméticos e produtores locais em geral. Todos os expositores fazem parte do time de empreendedorismo sustentável do Distrito Federal

À frente da idealização e produção do evento, a produtora cultural Rosângela Dantas e diretora da Artecei Produções Artisticas e Culturais, destaca que o projeto Canto a Canto sempre valorizou todas as influências da cultura popular brasileira. Rosângela conta que mesmo na pandemia e em formato remoto, nomes como de Rita Benneditto e Mariana Aydar brilharam no festival, juntamente com seu público cativo.

Canto a Canto na Copa do Mundo

O Festival, que envolve economia criativa e atrações culturais, pretende ser um lugar de encontros, com comida, bebida, moda, arte, comércio e cultura popular. A intenção é estimular a ocupação dos espaços públicos, a noção de pertencimento à cidade, o desenvolvimento do comércio local, as práticas saudáveis, o consumo consciente e a responsabilidade socioambiental.

E vai ter Copa! Para aqueles que pretendem acompanhar a final da Copa do Mundo, o Canto a Canto preparou um grande telão para ninguém perder o ganhador mundial da taça. Este é um festival que une a cultura e outras áreas da economia criativa, com espaço para expressões artísticas de forma democrática, dando lugar para as mais diversas linguagens culturais, focando sempre na representatividade da diversidade sociocultural.

Geraldo Azevedo

O cantor e compositor Geraldo Azevedo cria em suas canções uma mistura única entre as harmonias sofisticadas da bossa-nova e os ritmos pulsantes da música latina. Em seu trabalho é possível encontrar, lado a lado, líricas canções de amor, como “Dia Branco” (Geraldo Azevedo e Renato Rocha), que completou 40 anos de lançamento em 2019, e números caribenhos cheios de swing, como “Veneza Americana” (Geraldo Azevedo e Carlos Fernando). Há, ainda, um sabor urbano em “Táxi Lunar” e ritmos regionais que cantam o sertão e demais ícones da cultura e do folclore nordestino, como “Morena Linda Flor” (Geraldo Azevedo e Geraldo Amaral).

Serviço

Festival Canto a Canto

Quando: 18 de dezembro

Onde: Casa do Cantador, QNN Quadra 32 Área Especial G, Ceilândia/DF

Ingresso: gratuito

Informações: https://www.instagram.com/arteceiproducoes/

Confira a programação completa:

Chico de Assis e João Santana – 15h

Luarau – 15h40

Singelo e Madin – 16h30

2 timbres – 17h20

Amor maior – 18h10

Teresa Lopes – 19h

Fuzuê Candango – 19h50

Caco de Cuia- 20:40

Geraldo Azevedo – 21h30