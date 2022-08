Confira os eventos do último fim de semana de agosto na Agenda Brasília

Alceu Valença e Zeca Baleiro farão show no mesmo palco. No Na Praia, tem Jorge e Mateus, Aleandre Pires, Seu Jorge, Leo Santana, Safadão…

É fim de mês? É. Tem pouca festa de graça? Tem. Mas a missão é trazer sempre os melhores eventos da cidade toda semana. E para fechar agosto, tem muito evento bacana marcado! No Mané Garrincha, por exemplo, Alceu Valença e Zeca Baleiro farão um show no mesmo palco. No Na Praia, vai ter Jorge e Mateus, Aleandre Pires, Seu Jorge, Leo Santana, Safadão… confere o vídeo e lê direitinho tudo na íntegra em seguida:

Alceu Valença e Zeca Baleiro

Com repertórios que conquistaram todo o Brasil, Alceu Valença e Zeca Baleiro estarão no mesmo palco, com o show “Celebração”, neste sábado (27), no Mané Garrincha. Alceu vem com o show “Anunciação – Tu vens eu já escuto os teus sinais”. Já Zeca, com o espetáculo “Zeca Baleiro em Concerto”.

Sábado, 27 de agosto

A partir das 20h

Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 90 na Bilheteria Digital

Classificação: 18 anos

Jorge e Mateus no Na Praia

O último fim de semana de agosto do Na Praia vai ser repleto de artistas estourados. No sábado (27), tem Jorge e Mateus; domingo (28), tem Safadão e Léo Santana. Antes disso, na sexta-feira (26), Alexandre Pires e Seu Jorge se juntam para o show “Irmãos”. Veja a programação completa:

Na Praia Festival

Sexta (26): Irmãos (Alexandre Pires e Seu Jorge)

Sábado (27): Jorge & Mateus, Hugo & Guilherme, Mojjo

Domingo (28): Wesley Safadão, Léo Santana, Mari Fernandez

Todos os dias de festival os portões abrem às 18h

Local: Setor de Clubes Sul, trecho 2, abaixo do Clube da Agepol

Ingressos somente pelo app R2 com.vc, pelo site r2.com.vc, na bilheteria no local do evento e no concierge no Mané Mercado

Espetáculo Vinícius de Moraes

Em cartaz há 8 anos, a temporada de agosto da peça “Vinicius” acontece neste fim de semana, dias 26 e 27, em formato especial com festa pós-espetáculo. A Cia. Infiltrados Teatro de Ocupação apresenta o espetáculo nesta sexta e sábado, no Ateliê Eco Arte (SHIP, Trecho 3, próximo à Hípica), sempre às 20 horas.

Espetáculo “Vinicius”

Dias 26 e 27 de agosto (sexta e sábado), às 20h

No Ateliê Eco Arte (SHIP, Trecho 3 – Brasília, próximo à Hípica)

Ingressos: R$ 100. Vendas pelo Sympla

Classificação etária: 18 anos

FP do Trem Bala no Fora do Eixo

O baiano ‘radicado’ no Rio de Janeiro FP do Trem Bala traz o funk carioca para o Complexo Fora do Eixo nesta sexta-feira (26). Também vai ter pagode com o Doze por Oito e os DJs Disstinto, Kacá, Hebert Vaz e Hugo Drop. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site Furando a Fila a partir de R$ 40.

FP do Trem Bala

Sexta-feira, 26 de agosto

A partir das 22h

Complexo Fora do Eixo (Saan, quadra 1)

Ingressos a partir de R$ 40 no site Furando a Fila

Tributo a Cássia Eller

A atriz e cantora Tacy de Campos leva o show ‘O Relicário de Cássia Eller’ ao restaurante e pizzaria italiana Dolce Far Niente, em Águas Claras, na noite do próximo domingo (28). O show começa às 20h.

Tacy de Campos apresenta ‘O Relicário de Cássia Eller’

Local: restaurante e pizzaria italiana Dolce Far Niente – Av. das Castanheiras, 1060 – Águas Claras-DF

Data: domingo (28/8)

Horário: das 20h às 21h30

Couvert artístico: R$ 12

Contato para reserva: (61) 3451-4750

Festival Chão de Estrelas no CCBB

Nos dias 27 e 28 de agosto, de 11h às 20h, o Festival Chão de Estrelas apresenta, no Quintal do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília, uma programação multicultural repleta de atrações locais, com entrada gratuita para todo o público. Os ingressos devem ser retirados pelo bb.com.br/cultura

Festival Multicultural Chão de Estrelas – Quintal CCBB Brasília

27 e 28 de agosto, de 11h às 20h

Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB Brasília –SCES, Trecho 2 – Brasília, DF

Entrada gratuita. Retirada de ingressos: bb.com.br/cultura

Leia a programação completa

4 Irmãos – Clube da Esquina

Dois dos maiores expoentes do “Clube da Esquina” e da MPB, Lô Borges, Flávio Venturini juntando-se aos seus irmãos Telo Borges e Cláudio Venturini se encontram para um show inédito e histórico. O Show “4 Irmãos” com Lô Borges, Telo Borges, Flávio Venturini e Cláudio Venturini chega a Brasília no dia 26 de Agosto no Laguna Gastrobar.

Show 4 Irmãos em Brasília – Comemorando 50 Anos do Clube da Esquina

Local: Laguna Gastrobar – Beira Lago atrás do Pier 21

Data: 26 de agosto de 2022, sexta-feira

Horário: a partir das 22h

Ingressos a partir de R$ 80 no site Mais Ingressos

Classificação: 16 anos

A Volta aos Anos 80

Quase três anos depois da última edição, a festa “A volta aos anos 80” está de volta. O evento ocorre no sábado (27), na Piscina de Ondas, no Parque da Cidade, local que remete ao passado brasiliense. Os ingressos estão a partir de R$ 75 na Bilheteria Digital.

Festa ‘A Volta aos Anos 80’

Data: 27 de agosto de 2022, sábado

Hora: A partir das 19h

Local: Piscina de Ondas, Parque da Cidade – Estacionamento 7

Ingressos a partir de R$ 75 na Bilheteria Digital

Classificação: 18 anos