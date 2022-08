Festival Multicultural Chão de Estrelas acontece no Quintal CCBB em agosto

O evento que é gratuito terá, em sua programação, arte-educação,

música e teatro com diversas atrações locais.

Nos dias 27 e 28 de agosto, de 11h às 20h, o Festival Chão de Estrelas apresenta, no Quintal do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília, uma programação multicultural repleta de atrações locais, com entrada gratuita para todo o público. Os ingressos devem ser retirados pelo bb.com.br/cultura, e dão acesso a uma mirabolante proposta conceitual, criada pela Trupe Zepelim de Led, para replicar o ambiente de feira de rua, dividida em 3 pólos principais: Palco Circo, Arena Picadeiro (um palco secundário) e o Chão de Estrelas, que visa interconectar os espaços âncoras, por onde passarão cortejos e intervenções artísticas. Entre esses pólos, o público encontra uma praça de alimentação, uma feira com artigos infantis, uma zona com brinquedos infláveis e uma área para piquenique.

A programação é feita para todos os públicos. Ao transformar o espaço em corredor musical, circense, teatral, gastronômico e encantado, a plateia poderá navegar entre o lúdico e o sensorial, cujo retrato apresenta uma linda vitrine da cena cultural brasiliense.

Ou seja, “o Chão é um festival para toda a família. Pensamos em criar uma plataforma multicultural, mas com o ar da feirinha do lado de casa, onde você encontra vizinhos e amigos no fim de semana, onde as crianças brincam, onde se curte música, teatro, circo, enfim, de tudo um pouco. Queremos proporcionar uma mistura entre uma rua, um jardim e um parque, feita por artistas de Brasília”, explica Rafael Pops, integrante da Zepelim de Led e um dos organizadores da iniciativa, a respeito do que representa o festival.

Foto: Divulgação/Betu Souza Foto: Divulgação Foto: Divulgação/Diego Bressani

As atrações

Com realização da Vai Té Chá Produções Artísticas e Chás e apoio do Piknik Bsb, a programação do Chão de Estrelas conta com uma infinidade grupos e artistas locais, perpassando três diferentes áreas:

Música – Gipsy Jazz Club, Filhos de Dona Maria, Marcus Moraes, Brasília Ska Jazz Club, Jazz na Carta, Passarinhos do Cerrado e Atrações Especiais Clube do Choro;

Artes Cênicas – Agrupação Teatral Amacaca, Ana Luiza Bellacosta, Entre Cravos e Lírios, Zepelim de Led, Circo Sem Lona, Luneta NC, Sereiada, Trupipapas, Trupe dos 5, Coletivo Entrevazios, ChamaDOS Lúdicos;

Arte-educação – Maria das Alembranças, Pipocando Poesia, Maria Pé de Vento, Projeto Quintal, Lourença, Maricota e a Agroecologia e Luara Campanatti.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O Chão de Estrelas é nossa contribuição para que a cidade veja a pluralidade da arte que Brasília produz. Temos artistas de música, do circo, da encantaria, do teatro, todos atuantes locais, trabalhando juntos para abrir um novo espaço multi-artístico no Quadrado. Nossa programação, pensada cuidadosamente para o povo brasiliense, traz artistas novos e antigos, estimulando a cidade dos candangos a retomar essa vocação de sonhar, que é de sua natureza”, relata Marcelo Nenevê, outro dos integrantes da trupe.

A Trupe

A Trupe Zepelim de Led, como os próprios explicam, “é uma encruzilhada de saberes advindos da palhaçaria, da cultura popular, do circo e do teatro”. Assim como Brasília, são compostos de uma mistura de muitas histórias e de áreas de criação. Essa reunião de cabeças pensantes e corações criativos busca promover, em seus projetos, pontos de encontro entre jovens famílias para desfrutar de suas encantarias e raridades, com ações circenses, cênicas e musicais.

O pequeno público

Com a escassa oferta de eventos pensados com atenção minuciosamente especial para o público infantil, a Trupe Zepelim de Led, procura sanar essas lacunas, produzindo eventos, cuja sintonia abrace tanto as crianças como seus familiares.

Assim, unindo o sutil ao agradável, a trupe propõe suprir a demanda desse público, oferecendo uma experiência lúdica, democrática, acessível, versátil e alegre, em data emblemática, visando fortalecer o vínculo afetivos familiares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, pontuam em escolher o CCBB como palco dessa ideia, uma vez que o espaço tem reconhecida vocação para tanto, por tratar-se de uma referência em programações de amplo alcance e qualidade.

Serviço

Festival Multicultural Chão de Estrelas – Quintal CCBB Brasília.

Data e horário: 27 e 28 de agosto, de 11h às 20h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Localização: Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB Brasília –SCES, Trecho 2 – Brasília, DF

Entrada gratuita. Retirada de ingressos: bb.com.br/cultura

Programação

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sábado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

11h – DJ + Débora Maricota;

12h – Marcus Moraes e banda + DJ + Circo sem Lona;

13h – DJ + Lourença + Coletivo Entrevazios;

14h – Ana Luiza Bellacosta + DJ;

15h – DJ + Zepelim de Led;

16h – Jazz na Carta + DJ + Chamados Lúdicos + Trupipapas;

17h – DJ + Especiais Clube do Choro: As Fulô do Cerrado;

8h30 – Entre Cravos e Lírios + DJ;

19h30 – DJ + Sereiada;

20h – Filhos de Dona Maria.

Domingo

11h – DJ + Maria Pé de Vento;

12h – Passarinhos do Cerrado + DJ;

13h – DJ + Pipocando Poesia;

14h – Brasília Ska Jazz Club + DJ + Projeto Quintal;

15h – DJ + Trupe dos 5 + Maria das Alembranças;

16h – Gipsy Jazz Club + DJ;

17h – DJ + Especiais Clube do Choro: Moisés Alves;

18h – DJ + Luara Campanatti;

19h – DJ + Luneta;

19h30 – Agrupação Teatral Amacaca.