Até que enfim é sexta-feira! Confira a Agenda Brasília

Tem samba com entrada gratuita, festivais com artistas nacionais, tributos a ritmos como reggae e ragga, arraiá, teatro e muito mais

Brasília não decepciona. Mais um fim de semana bate à porta e o que não é falta é evento para se divertir. São opções dos mais variados estilos: samba com entrada gratuita, festivais com artistas nacionais, tributos a ritmos como reggae e ragga, arraiá, teatro e muito mais. Confira os detalhes:

“Centrô” com Samba Urgente

O grupo Samba Urgente realiza, neste sábado (15), o “Centrô”, evento com muito samba nos arredores do Museu Nacional da República. A festa marca o lançamento dos EPs ‘Samba Urgente no Festival Urgente 1 e 2’. Dentre os convidados, estão o rapper GOG, o grupo de pagode Elas que Toquem, as cantoras Letícia Fialho e Carol Nogueira e muitos outros nomes locais. A entrada é gratuita.

Centrô – Samba Urgente no Museu

Sábado, 15 de julho

A partir das 20h

Ingressos gratuitos e limitados pelo Sympla

Atrações: Samba Urgente, DJ Odara, Elas que Toquem, DJ Pops, Flor Furacão, Letícia Fialho, Carol Nogueira, Lorena Ly, Gog e DJ Miranda

Mais informações em @sambaurgente

Brasília Reggae Jam

O projeto Sexta Básica apresenta, nesta sexta-feira (14), o Brasília Reggae Jam, evento com artistas de renome na cena do reggae brasiliense, Izabella Rocha e Bruno Dourado (ex-integrantes da Natiruts), Marcelo Mira (vocalista da Alma Djem) e Angel (Jah Live) são alguns dos nomes confirmados. É no Teatro dos Bancários (314/315 Sul), a partir das 21h, com entrada franca.

Brasília Reggae Jam

Sexta-feira, 14 de julho

A partir das 21h

Teatro dos Bancários – EQS 314/315, bloco A, Asa Sul, Brasília-DF

Entrada franca, limitada a 430 pessoas. Não é necessário retirar ingresso previamente

Organização: Sexta Básica

Baco Exu do Blues, Marina Sena, João Gomes e mais

Após um fim de semana de muito samba, forró e sertanejo, o Na Praia Festival 2023 recebe alguns dos artistas sensação da música brasileira na atualidade. Pedro Sampaio, Marina Sena, MC Cabelinho e outros nomes se apresentam na capital federal neste sábado e domingo. Confira programação:

Na Praia Festival 2023 – Marrocos

Data: 30 de junho a 10 de setembro

Sábado, 15 de julho: Pedro Sampaio, MC Cabelinho, João Gomes

Domingo, 16 de julho: Marina Sena, Baco Exu do Blues, Lucas Mamede

Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)

Ingressos pelo app/site R2 com.vc ou pelo site napraia.com.vc

After Secreto convida Marvyn

O projeto Sarau Secreto, que reúne artistas do Distrito Federal para noites de vinho e muito som, vai realizar, nesta sexta (14), o After Secreto. O evento marca o aniversário do cantor Marvyn, que fará show completo e irá contar com os convidados de luxo Lukinhas, Thiago Jamelão, Bell Lins, JM e DJ Pepe. O local escolhido para os shows é o Wohali Crossfit, no SIG. Ingressos a R$ 40 (segundo lote) no Sympla.

After Secreto – edição Marvyn Convida

Show de Marvyn com os convidados Lukinhas, Thiago Jamelão, Bell Lins, JM e DJ Pepe

Sexta-feira, 14 de julho

A partir das 20h

Wohali Crossfit – SIG, qd 1, lote 465/485, Brasília-DF

Ingressos a R$ 40 (segundo lote) no Sympla

2º Fest Drag

A segunda edição do Fest Drag amplia suas vertentes artísticas e acontecerá no CCBB Brasília, de 14 a 16 de julho, com entrada gratuita. Neste ano, além de apresentações de arte drag, o Fest Drag promove talk shows, exibição e debate de curta metragens e shows de música ao vivo, com encerramento feito pelo cantor piauiense Getúlio Abelha.

2º Fest Drag

De 14 a 16 de julho

CCBB Brasília – SCES Trecho 02 Lote 22, Brasília-DF

Entrada gratuita, com retirada de ingresso em bb.com.br/cultura e na bilheteria física do CCBB

Classificação indicativa para shows, mostra competitiva e talk show: livre

Classificação indicativa Cine Queer Madame Satã: 14 anos

Mais informações: @distritodrag | (61) 3108-7600

Gabriel Gava na Worlld

Sexta-feira (14) é dia de sertanejo na Worlld Brasília! Localizada no SIA trecho 2, a casa recebe o cantor Gabriel Gava, dono do sucesso “Fiorino” e do DVD “Rolo e Confusão”. A festa começa a partir das 21h, com show de abertura de Heverton e Heverson. Ingressos a partir de R$ 10 + taxas no Furando a Fila.

Gabriel Gava

Sexta-feira, 14 de julho

A partir das 21h

Worlld Brasília – SIA trecho 2, lotes 2115 a 2145, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 10 + taxas no Furando a Fila

Mais informações: Worlld Brasília

Boogarins na Infinu

A banda Boogarins vem a Brasília neste fim de semana para fazer show na Infinu Comunidade Criativa, na 506 Sul. A abertura fica por conta da Aliendawg, conjunto brasiliense de dream-pop. O evento rola no domingo (16), com os shows começando a partir das 20h.

Infinu recebe Boogarins

Domingo, 16 de julho

A partir das 20h

Infinu Comunidade Criativa – 506 Sul, bloco A, loja 67

Ingressos esgotados

Mais informações @infinubsb

Feitiço na Rua

Desde junho, o grupo Filhos de Dona Maria comanda o evento Feitiço na Rua, que ocorre quinzenalmente no Chicão (Conic). Neste domingo (16), a partir das 16h, acontece mais uma edição. Khalil e Amílcar Paré (violão e voz) são acompanhados pelos percussionistas Danilo Avellar, Guilherme Travassos e Isaack Sousa. Antecipados a R$ 20 no Shotgun.

Feitiço na Rua

Domingo, 16 de julho

A partir das 16h

Chicão do Conic – SDS, conjunto Baracat, loja 29, Brasília-DF

Ingressos antecipados a R$ 20 no Shotgun

Cortesias válidas até às 18h. Capacidade máxima de 500 pessoas

Não recomendado para menores de 18 anos

Arraial do Minas Brasília

O Arraial do Minas Brasília Tênis Clube acontece nesta sexta (14) e sábado (15), a partir das 20h. O evento conta com comidas típicas, decoração temática, quadrilha, correio elegante e shows de grandes nomes do forró nacional e local como Denys Violla, Trio Balançado, Trio Dona Zefa (SP) e Raízes do Sertão. Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla.

Arraial do Minas Tênis Clube

Dias 14 e 15 de julho, sexta e sábado

Minas Brasília Tênis Clube – Setor de Clubes Norte, trecho 3, conjunto 6

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Hidden com Eduardo e Mônica

O complexo de gastronomia e entretenimento Hidden (SIG, qd. 1) abrirá as portas neste domingo (16), excepcionalmente, para um show do bloco Eduardo e Mônica, já tradicional na capital federal. A banda Bonsai e o DJ Maraskin completam o line-up. O espaço abre a partir das 16h. Ingressos a R$ 120 no local.

Eduardo e Mônica no Hidden

Domingo, 16 de julho

A partir das 16h

Hidden – SIG, quadra 1

Ingressos a R$ 120. Vendas no local

Mais informações: @hiddenbrasilia

Brinca+ Sesi Lab

O programa Brinca+ Sesi Lab traz, neste fim de semana, a volta do grupo Tiquequê, com um show inédito que contempla crianças e adultos. Serão duas apresentações, neste sábado (15) e domingo (16), às 17h. Haverá ainda oficinas interativas desenvolvidas especialmente para as férias escolares, jogos, aulas de bambolê, sessão de curtas metragens e apresentação do Método Mágico Científico, da Cia Fundo Falso.

Tiquequê – Brinca+ Sesi Lab

Sábado e domingo, 15 e 16 de julho

A partir das 17h

Sesi Lab – Setor Cultural Sul, antigo Touring, Brasília-DF

Entrada gratuita

O Negro e Sua Música

O recital lírico “O Negro e Sua Música” chega ao último fim de semana no Complexo Cultural de Samambaia. O grupo Mousikê Femme se apresenta no sábado (15) e no domingo (16), a partir das 19h. Entrada franca.

O Negro e Sua Música – encerramento

Temporada no Complexo Cultural Samambaia

Sábado e domingo, a partir das 19h

Complexo Cultural de Samambaia – QS 301, conjunto 05, lote 01, Samambaia-DF

Classificação indicativa livre

Retirada de ingresso no próprio Complexo Cultural

Mais informações: https://www.instagram.com/mousikefemme/