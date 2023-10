Agenda Brasília traz Quintal do TG, Biersliding e muito mais

Confira os principais eventos deste fim de semana na capital

Pagodinho com Thiago Martins

O cantor Thiago Martins agita o Espaço Bothanic neste sábado (21) com o Quintal do TG. O evento começa cedo, a partir das 16h, para pegar um clima de pôr do sol. Ingressos a partir de R$ 80 + taxas no site Ingresse.

Quintal do TG

Sábado, 21 de outubro

A partir das 16h

No Espaço Bothanic – Setor de Clubes Sul, conjunto 17, ao lado do Rubaiyat

Ingressos a partir de R$ 80 + taxas no Ingresse

Mais informações: @espacobothanic

A famosa competição de deslizar canecas

Depois de estrear com sucesso em São Paulo, chegou a hora do ‘Biersliding’ parar a capital federal. Para celebrar a cultura cervejeira, tão presente no dia a dia do brasileiro, a Spaten traz o evento para Brasília neste domingo (22), na Torre de TV, com início a partir das 11h. Tem música ao vivo com Marvyn, Bell Lins e DJ A. A entrada é franca.

Biersliding

Domingo, 22 de outubro

A partir das 11h

Na Torre de TV

Entrada franca mediante retirada no Sympla

Léo Magalhães para os apaixonados

Dono de sucessos como “Oi”, “Locutor” e “Onde Anda Meu Amor”, o cantor Léo Magalhães faz show na Worlld Brasília neste sábado (21), em comemoração ao aniversário da Atividade FM. A noite conta ainda com shows de Caio & Henrique e DJ Dudu. Ingressos a partir de R$ 70 no Furando a Fila.

Léo Magalhães

Sábado, 21 de outubro

A partir das 21h

Na Worlld Brasília – SIA trecho 2, lotes 2115 a 2145

Ingressos a partir de R$ 70 no Furando a Fila

Mais informações: @worlldbrasilia

Lançamento de clipe da Rupestre

A banda brasiliense de reggae Rupestre comemora, neste sábado (21), o lançamento do clipe “Docê”. A festa “Eu gosto mesmo é Docê” conta não só com música ao vivo, mas também com yoga, ‘altinha’ e brincadeiras na água. No palco, além da Rupestre, se apresentam a banda Minale e o DJ Flash. O evento ocorre no Lake Deck Bar (Setor de Hotéis e Turismo Norte), a partir das 14h. Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla.

‘Eu gosto mesmo é Docê’ – lançamento de clipe da banda Rupestre

Sábado, 21 de outubro

A partir das 14h

No Lake Deck Bar – Setor de Hotéis e Turismo Norte, trecho 1, conjunto 2

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: @bandarupestre

Chrigor traz o pagode 90 a Brasília

Uma das maiores vozes do Pagode 90 vai dar uma passadinha pelo Distrito Federal neste fim de semana. Chrigor se apresenta em pelo menos três locais: hoje (20), o cantor ex-Exaltasamba estará no Pagode da Adega, na Ceilândia Norte, e na Resenha do Chefe, no Orla Fit (Samambaia Norte). Amanhã (21), o show é na Aruc, no aniversário de 62 anos de uma das maiores escolas de samba de Brasília. Confira informações sobre horários, valores e participações:

Chrigor em Brasília

Sexta: Pagode da Adega e Resenha do Chefe

Sábado: 62º Aniversário da Aruc

União de tribos

A festa Hip Hop Reggae Roots vai reunir nomes de peso da cena brasiliense neste sábado (21), no Minas Brasília Tênis Clube, a partir das 21h. Mira, Puro Suco, Alínea 11, Dida Rodriguez, OG L, Hugo Drop e Kaskaroto são as atrações confirmadas. Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla.

Hip Hop Reggae Roots Festival

Sábado, 21 de outubro

A partir das 21h

No Minas Brasília Tênis Clube – Setor de Clubes Norte, trecho 3, conjunto 6

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: @hiphopreggae2023

É dia de baile!

O cantor Marvyn se apresenta no Surf Bar Mormaii da Orla da Ponte JK nesta sexta (20). O artista, que, recentemente, lançou um single com participação de Naldo Benny, sobe ao lanco a partir das 20h. A noite conta ainda com os sets dos DJs Vinny e Umiranda, além de convidados especiais. Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla.

Baile do Marvyn

Sexta-feira, 20 de outubro

A partir das 20h

No Surf Bar Mormaii – Orla da Ponte JK, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Mais informações: @marvynoficial

Zé Henrique e Gabriel em Planaltina

Zé Henrique & Gabriel agitará a Yess Lounge, em Planaltina, na noite de hoje (20). Com mais de 20 anos de carreira, a dupla é dona de sucessos como “Morro de Saudade” “O Que Combina Comigo é Você”, “Dona do Meu Destino” e muitos outros. Agora, eles trabalham nas rádios com uma releitura de “Te Esquecer Demora”, explorando a voz do ‘novo Gabriel’.

A noite vai contar ainda com shows de Márcio Flávio & Eduardo e DJ Mandykas. Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla.

Zé Henrique e Gabriel

Sexta-feira, 20 de outubro

A partir das 22h

Na Yess Lounge – Clube Balneário Vale Verde, Planaltina-DF

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: @yesslounge

Israel Novaes no Aniversário de Samambaia

Samambaia vai receber uma mega festa com seis dias de programação para comemorar os 34 anos da região administrativa, a segunda mais populosa do Distrito Federal. Amanhã (21), tem show de Israel Novaes e vários artistas locais. O evento é realizado no estacionamento do estádio Rorizão. A entrada é franca, mediante retirada de ingresso no Sympla.

Aniversário de Samambaia – 34 anos

De 19 a 25 de outubro

No estacionamento do Estádio Rorizão – QR 301, Samambaia-DF

Confira a programação completa

Entrada franca – retirada no Sympla

Classificação indicativa dos shows: 18 anos

Mais informações: @aniversariodesamambaia

MC WM no Complexo

O Complexo Fora do Eixo preparou uma mega programação de Halloween com quatro dias de festa. Hoje (20), quem comanda a programação é o MC WM, com músicas como “Fuleragem”, “Qual Bumbum Mais Bate” e “Sua Amiga eu Vou Pegar”. A noite ainda tem The Mafia, Luk, Disstinto e Kacá. Ingressos a partir de R$ 35 no Furando a Fila.

Halloween no Complexo

De quinta (19) a sábado (21)

Ingressos no Furando a Fila

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: @complexoforadoeixo