Samambaia terá seis dias de festa para comemorar seu 34º aniversário

Evento ocorrerá no estacionamento do Estádio Rorizão, com muita música, dança, esporte, artesanato e muito mais, sempre com entrada franca

A associação Amigos do Futuro, em parceria com a Secretaria de Cultura e a Administração Regional de Samambaia, realizam, a partir desta quinta-feira (19), uma festa de seis dias de duração para comemorar o 34º aniversário da região. O evento ocorrerá no estacionamento do Estádio Rorizão, com muita música, dança, esporte, artesanato e muito mais, sempre com entrada franca.

Músicos, atores e artistas locais, regionais e nacionais irão se unir para oferecer uma variedade de estilos e tradições culturais. Dentre as atrações já confirmadas, estão Israel Novaes, Gabriela Rocha, Caio & Henrique, entre outras. Há ainda nomes surpresa que serão divulgados nesta semana.

O evento contará ainda com uma exposição de carros e motos, espaço futevôlei, feita pet, aulões de academia, shows, praça gastronômica, feira de artesanato, brinquedos infláveis e peças teatrais.

“O 34º Aniversário de Samambaia não é apenas uma festa, é uma celebração cultural da região, um testemunho do compromisso com a inclusão, além de um passo em direção a um futuro mais sustentável. Será uma semana inesquecível de cultura, arte e diversidade, esperamos por todos”, afirma o organizador do evento, Fernando Borges. A festa promete ter ambiente inclusivo, acessível e sustentável.

Programação completa:

Quinta 19/10

Praça alimentação:

17h – 22h: Trucks

Shows:

19h – 20h30: Jonathan Serra

21h – 23h: Gabriela Rocha

Sexta 20/10

Praça de alimentação:

17h – 01h: Trucks

Shows:

21h: Caio e Henrique

23h: Pedro Paulo e Matheus

Sábado 21/10

Praça de alimentação e Artesanato:

08h – 01h: Trucks

08h – 19h: Artesanato

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Programação Administração Manhã:

08h: Caminhada Outubro Rosa – Adasa

08h: Passeio ciclístico

09h: 10h Evolve RitBox (EVOLVE)

10h – 11h: Evolve FitDance ( EVOLVE)

Programação Administração Tarde:

15h – 16h: Evolve RitBox (WORLD GYN)

16h – 17h: Evolve FitDance (WORLD GYN)

Programação e Shows:

14h – 15h: Desfile PET (Palhaço Psiu)

19h – 20h: Robson e Tiago

21h – 22h30: Nego Rainner

23h – 01h: Israel Novaes

Domingo 22/10

Praça de Alimentação e Artesanato:

08h – 01h: Trucks

08h – 22h: Artesanato

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Shows e apresentações:

09h – 13h Futevôlei

9h Exposição de Carros antigos e Motos

10h – 11h30: show de rock (em breve)

11h: Passeio Moto ciclístico

12h – 13h30: show de rock (em breve)

16h – 17h30: show de pagode (em breve)

18h30 – 21h30: Samba da Comunidade

Terça 24/10

Praça de Alimentação e Artesanato:

17h – 01h: Trucks

08h – 22h: Artesanato

Apresentações e Shows

14h- Teatro infantil

17h- apresentação musical (em breve)

20h- CIA de Dança Rodrigo Cruz

Quarta 25/10 (aniversário)

Praça de Alimentação:

08h – 15h: Trucks

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apresentações e Shows:

08h: Desfile cívico militar

10h: Sessão Solene

11h: Corte do bolo

11h30: apresentação musical (em breve)

Serviço:

34º aniversário de Samambaia

Data: de 19 a 25 de outubro

Local: estacionamento do Estádio Rorizão

Entrada gratuita – retirada no Sympla

Mais informações: @aniversariodesamambaia