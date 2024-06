Profissões valorizadas: como a inteligência artificial tem impulsionado novas oportunidades de carreira

Nos últimos anos, a inteligência artificial (IA) tem se estabelecido como uma força transformadora em diversos setores da economia global. Desde diagnósticos médicos mais precisos até a automação de processos administrativos, suas aplicações são vastas. Contrariando a visão pessimista de que a IA apenas substituirá empregos, especialistas destacam que ela também está criando novas oportunidades e valorizando certas profissões.

Em pesquisa recente conduzida pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), revelou-se que mais de 80% das empresas consultadas já implementaram alguma forma de IA em suas operações. Isso não apenas aumenta a eficiência, mas também redefine o papel de muitos profissionais. Paulo Henrique Lima, Engenheiro de dados na DataSavvy e Perito forense Digital no TJDFT, destaca que “saber manejar a inteligência artificial se tornou crucial para profissionais que desejam se destacar em suas áreas. A IA não é apenas uma ferramenta tecnológica, mas uma aliada estratégica para impulsionar o crescimento de negócios”, enfatiza Lima.

Profissões como consultores de ética em IA e engenheiros de sistemas responsáveis estão emergindo como pilares essenciais para garantir o uso ético e responsável da tecnologia. Um estudo publicado no Journal of Law, Medicine & Ethics em maio deste ano explora a responsabilidade ética dos médicos no suporte ao uso secundário de dados clínicos em pesquisas biomédicas, destacando a crescente necessidade de expertise em ética dos dados. “Por isso, profissões como consultores de ética em IA e engenheiros de sistemas responsáveis estão emergindo também como pilares essenciais para garantir o uso ético e responsável da tecnologia em práticas responsáveis e seguras”.



Outro ponto importante a destacar é que as leis de proteção à privacidade dos dados, como a GRPD e a LGPD foram aplicadas no mundo todo recentemente. “Elas geram uma demanda de novos profissionais responsáveis pelo tratamento desses dados nas empresas, além da criação de políticas de uso destes dados para treinamentos de possíveis IA`s”, complementa o especialista.



Outras profissões

Profissionais da área médica estão cada vez mais aproveitando os benefícios da inteligência artificial. “Por exemplo, radiologistas utilizam IA para interpretar imagens médicas com mais precisão e rapidez.

Cirurgiões estão integrando robótica e IA para realizar procedimentos minimamente invasivos com maior precisão. Oncologistas estão utilizando IA para personalizar tratamentos de câncer com base em análises de dados genômicos. Além disso, a IA está transformando a medicina preventiva, auxiliando médicos de família na identificação precoce de riscos de doenças antes que se tornem críticos e farmacêuticos estão aplicando IA para pesquisa de novos medicamentos e previsão de reações adversas com maior eficiência”, pontua Lima.



No âmbito jurídico, a inteligência artificial tem sido adotada com eficácia. De acordo com o relatório “Pesquisa Uso de IA no Poder Judiciário 2023” do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os tribunais brasileiros registraram um crescimento expressivo de 26% no número de projetos de IA desenvolvidos ou em desenvolvimento em comparação ao ano anterior. Este aumento reflete o esforço dos tribunais em buscar soluções tecnológicas baseadas em IA para lidar com a alta carga de trabalho, impulsionando eficiência e inovação. Contudo, há uma demanda crescente por profissionais qualificados para lidar com as complexidades éticas e técnicas envolvidas nessa transformação.



Segundo análise do especialista, “a utilização da inteligência artificial no Judiciário pode significativamente contribuir para mitigar o ativismo judicial, uma vez que as decisões baseadas em IA são embasadas em análises objetivas de dados e padrões, ao invés de dependerem exclusivamente da interpretação subjetiva dos juízes”.

Além disso, a implementação da inteligência artificial no setor administrativo tem sido crucial para otimizar o tempo dos profissionais. Automatizando tarefas repetitivas como processamento de documentos, gerenciamento de agendas e organização de arquivos, os funcionários podem dedicar mais tempo a atividades estratégicas e criativas que agregam valor, como análise de dados, tomada de decisões e desenvolvimento de estratégias. “Esse avanço permite que processos que antes demandavam muito tempo para serem rotulados com o mesmo carimbo de classificação possam agora ser revisados por profissionais qualificados, evitando o desgaste com tarefas repetitivas”, conforme apontado por Paulo Henrique Lima.