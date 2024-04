Google Chrome poderá permitir assinatura digital à mão de PDF dentro do navegador

O Google está implementando no Chrome a possibilidade de realizar digitalmente assinaturas à mão em documentos em PDF dentro do próprio navegador. Essa funcionalidade está sendo testada no Chrome Canary, versão de testes do browser, e pode ser ativada manualmente. O recurso também implica em uma nova ferramenta de desenho livre para o software. Ainda não há data para a chegada do recurso na versão estável do navegador.

A possibilidade de assinar documentos dentro do próprio Chrome poderá dispensar o uso de um editor externo de PDF, como o Adobe Acrobat, um site de assinatura digital ou a impressão e escaneamento de um documento físico.

Para ativar o recurso “PDF Ink Signatures” antes de sua implementação na versão estável do navegador, é preciso digitar “chrome://flags/#pdf-ink2? na barra de endereço do navegador e ativar a opção destacada, selecionando “enabled” no menu suspenso.

Após a alteração, o navegador deve ser reiniciado. Contudo, a ferramenta só pode ser ativada na versão atual (v126) do Chrome Canary. Vale ressaltar que, por se tratar de um recurso em teste, ele pode não funcionar adequadamente.

Embora o recurso seja bem-vindo, o Chrome não é o primeiro navegador a oferecer assinatura digital de documentos PDF. O Edge, navegador da concorrente Microsoft, traz um conjunto de ferramentas que permite assinar, desenhar e fazer destaques em seu visualizador nativo de arquivos PDF.

Estadão Conteúdo