Dupla é detida com pistola no Recanto das Emas

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 27º Batalhão (Gtop 47) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo na tarde deste domingo (28) no Recanto das Emas.

A PMDF foi comunicada que dois homens estavam em vias de fato na Quadra 406 e que um deles estava armado.

O Gtop 47 patrulhou a área e encontrou o carro usado por um dos suspeitos entrando na quadra. O veículo foi interceptado e os dois ocupantes abordados. Dentro do carro os policiais encontraram uma pistola calibre .40 com 15 munições intactas.

A dupla foi conduzida para a 27ª DP, onde foi registrado o flagrante de porte ilegal de arma de fogo.