Stella Artois lança websérie com novas descobertas sobre a gastronomia de Brasília

No dia 3 de setembro estreia pelo canal da Stella Artois no YouTube a websérie Stella Chefs BSB. Em oito episódios exibidos quinzenalmente, a chef Renata Carvalho busca descobrir novas opções de gastronomia na cidade, sempre pensando em pratos bem feitos e acessíveis. Na programação de oito capítulos, outros chefs e donos de icônicos restaurantes da cidade são convidados para participar virtualmente e falar sobre a cena gastronômica de Brasília.

Em meio a conversa com os convidados, é claro que não poderia faltar uma receita da chef Renata, além de grandes histórias da gastronomia local – entre elas a do chef Izakaya, que trouxe à Brasília o conceito de um tradicional Botequim Japonês, e a do chef brasiliense Diego Brada, do restaurante Conca, que traz uma cozinha de entretenimento.

Para a Gerente Regional de Marketing da Ambev, Aline Gusmão, o objetivo da websérie é ajudar o público brasiliense a descobrir – e redescobrir – os sabores da cidade do conforto de casa. “Stella Artois acredita na conexão entre boa comida e gente reunida – mesmo que virtualmente – ao redor da mesa para tornar qualquer momento especial. Somos apaixonados por gastronomia e com Stella Chefs BSB queremos mostrar que dá para curtir pratos deliciosos em Brasília de um jeito descomplicado e acessível, valorizando os talentos locais”.

A Chef Renata

Especialista em parrilla e brasa, comandou cozinhas em Buenos Aires, fez parte da equipe de mise en place da FOX Buenos Aires, coleciona prêmios de melhor cozinha e melhor cozinha de bar, foi coordenadora da FITUR em Madrid. Atualmente é chef e sócia da Ricco Burger que tem 3 unidades em Brasília, premiado pela Veja Comer e Beber.