Restaurante Così reabre com novidades no seu menu de almoço

Após mais de 120 dias fechado por conta da pandemia, o restaurante Così reabre as portas no Brasília Shopping. Sob o comando do chef Renato Carioni, a casa aposta em um menu mais voltado para o comfort food. O almoço executivo agora possui um novo valor: R$ 65,00 por pessoa (em três etapas). Novidades também no menu tradicional da casa. Além de todo o protocolo de higienização e segurança, algumas mesas da casa estão com manequins da loja Avanzzo, garantindo o distanciamento entre as pessoas de forma segura e divertida.

Confira o menu de almoço desta semana:

Segunda-feira

*Salada Nicoise

*File mignon suíno com arroz de frutas secas

*Pannacota de figo

Terça-feira

* Crochetta de cordeiro e maionese de açafrão

* Risoto de beterraba com fritelle de queijo de cabra

* Mousse de chocolate com sorvete de baunilha

Quarta-feira

*Envoltini de abobrinha com salpicão de frango

*Costela braseda com polenta rústica

*Torta de frutas vermelhas e sorbet de framboesa

Quinta-feira

*Crepe de presunto e queijo com salada de rúcula

*Lasagna bolognesa

*Bolo 3 leites com sorvete de caramelo

Sexta-feira

*Panzanella

*Galeto com purê de mandioquinha trufado

*Cartola

Sobre o chef Renato Carioni

Com sede de conquistar o mundo, teve sua primeira experiência profissional em 1997, como primeiro commis garde manger no Le Meridien Piccadilly, em Londres, Inglaterra. No ano seguinte foi Demi-chef de partie Saucier no The Ritz Hotel na mesma cidade, e em 1999 seguiu para Cannes, onde atuou como Chef de partie Entremetier e Poissonier no Restaurante Villa de Lys, duas estrelas no Guia Michelin.

Em 2001, embarcou para Firenze na Itália para ser Chef de partie Garde Manger no Restaurante Enoteca Pinchiorri, três estrelas no guia Michelin. Entre 2003 e 2005 voltou para a França como Chef adjunto de cozinha no Château de La Chèvre d’Or, duas estrelas no Guia Michelin. Convidado pelo restaurante Cantaloup, regressou ao Brasil em fevereiro de 2006, e assumiu o posto de Chef de Cozinha por dois anos e meio na prestigiada casa. Decidido a montar seu próprio negócio, entrou em sociedade com o empresário Leonardo Recalde e inaugurou em março de 2009 o restaurante italiano contemporâneo Così, no bairro de Santa Cecília, vencedor em 2013 como Melhor italiano pelo voto do leitor da Veja São Paulo e pelo portal de viagem Trip Advisor e detentor do Prêmio Ospitalità Italiana, certificado de qualidade de restaurantes italianos no Brasil concedido pela Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria. Tem um canal gastronômico no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCqZ7Lm-iqJhrt92MfVNIq6g).

Così – Brasília

Brasília Shopping, 2º piso (Setor Comercial Norte, Quadra 5). 100 lugares

Funcionamento: De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h / sexta das 11h30 às 15h e das 18h30 à 0h / sábado das 12h às 16h e das 19h à 0h e domingo das 12h às 16h e das 19h às 22h30.

Fone: 61 3553-9942