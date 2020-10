Doces ou travessuras? Nube Café traz macarons decorados para o Halloween

PUBLICIDADE

Dia 31 de outubro é dia de Halloween, data especial que foi criada no Estados Unidos, mas veio para Brasil como o Dia das Bruxas. A festividade trouxe hábitos como o de ir de porta em porta atrás de doces, enfeitar as casas com adereços “assustadores” e participar de festas à fantasia. Em comemoração, o Nube Café preparou doces decorados para festejar o momento.

Para aproveitar as guloseimas, o Nube Café oferece a sua especialidade: os macarons e bolos decorados para o Halloween que devem ser encomendados. Os macarons (R$ 5 cada) serão vendidos nos sabores à escolha do cliente: Churros, Brigadeiro, Paçoca, Oreo, Beijinho, Nutella, entre outros. Os bolos (a partir de R$110,00) de Red Velvet com recheio de cream cheese frosting ou com a massa de Chocolate, baunilha ou limão, também estarão disponíveis para a venda.

As encomendas podem ser feitas no local ou pelo telefone (61) 99885-8481 nos formatos de take out ou delivery. A taxa de entrega é por localização sem possibilidade de agendamento de horário. E a forma de pagamento pode ser por depósito bancário ou por cartão de crédito pelo aplicativo picpay.

Dica importante: o modo de conservação dos macarons é na geladeira.

Serviço

Nube Café

Endereço: 910 Sul (Centro Clínico Via Brasil, loja 28)

Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 9h30 às 18h30

Delivery: Consultar a disponibilidade

Telefone: (61) 99885-8481

@nubecafe