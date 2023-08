Confira as 10 melhores companhias aéreas low cost do continente americano

As companhias aéreas de baixo custo, conhecidas como low cost revolucionaram completamente o mundo da aviação, oferecendo a possiblidade de explorar diversas partes do mundo através de tarifas acessíveis. Essa perspectiva democratizou de certa forma o turismo, permitindo que muitas pessoas possam viajar sem gastar muito dinheiro em passagens.

Nesse artigo, vamos listar as 10 melhores companhias aéreas low cost do continente americano para que possa comprar sua próxima passagem aérea com confiança e com a garantia de uma experiência de viagem positiva. Vamos lá!

Allegiant Air

A Allegiant Air, conhecida na indústria apenas como “Allegiant”, é uma companhia aérea low cost sediada nos EUA, que opera tanto voos charter quanto comerciais.

Classificada entre as 9 maiores companhias do país, a empresa faz parte da Allegiant Travel Company, uma organização cotada na bolsa, com mais de 4000 funcionários.

Atualmente, a Allegiant atende a mais de 130 destinos nos EUA, operando principalmente em aeroportos regionais com menos infraestrutura do que os conhecidos como “hubs”.

Easyfly (atualmente denominada Clic)

Após quase duas décadas operando como Easyfly, a empresa colombiana mudou o seu nome para Clic por motivos legais, porém mantendo o serviço de qualidade.

Os clientes da Clic podem comprar uma passagem aérea apenas para voos dentro da Colômbia. A empresa oferece o serviço de bagagem gratuita (máx. 15 kg), bagagem de mão (máx. 5 kg) e até uma bebida a bordo de graça, dependendo das condições do bilhete adquirido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A companhia colombiana especializada em rotas regionais de curta e média distância foi fundada em 2006 na cidade de Barranquilla, tendo como objetivo principal a conexão de destinos pouco atendidos pelas companhias aéreas tradicionais.

Um dos aspectos que diferenciam essa empresa das restantes é seu foco na conexão de destinos colombianos pouco conhecidos ou de difícil acesso, fomentando o turismo local.

Flair Airlines

Essa é a principal companhia aérea independente e da categoria ultra low cost do Canadá. Seu objetivo é expandir sua presença com rotas e serviços acessíveis para competir com o quase monopólio de certas companhias canadenses que dominam o mercado há anos.

Lançada em 2017, a operação da companhia não para de crescer. É pioneira em oferecer viagens ultra low-cost no Canadá, ligando mais de 40 destinos em todo o país e na América do Norte. É importante destacar que o conforto que oferece é suficiente para viagens de até 3 horas, não sendo uma escolha ideal para viagens muito longas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Frontier Airlines

Fundada em 1994, a Frontier Airlines operou nos seus inícios sob o nome de “Frontier Horizon”, com trajetos saindo da cidade de Denver para diversos destinos nos Estados Unidos. É uma empresa conhecida não apenas pelas suas tarifas acessíveis, mas também por oferecer um serviço de check-in rápido, assentos confortáveis mesmo em viagens de curta duração e funcionários muito atenciosos.

Atualmente, a Frontier abrange destinos nos Estados Unidos, no México, no Canadá e em alguns outros países. Devido às suas políticas em termos de peso e à sua frota de aviões modernos e eficientes em relação ao consumo de combustível, é a companhia aérea mais ecológica dos EUA, utilizando quase 45% menos gasolina do que muitas companhias aéreas.

Interjet

A Interjet é uma das companhias aéreas low-cost de maior sucesso no mercado mexicano. Entre seus destaques, a empresa oferece bebidas e snacks de qualidade, e gratuitos.

Apesar de enfrentar problemas financeiros no passado, a Interjet anunciou recentemente a expansão dos seus serviços na América do Sul, com trajetos para voar para Medellín, Guayaquil, Lima, entre outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atualmente, a empresa conecta o México com destinos internacionais importantes, como El Salvador, EUA, Canadá, Costa Rica, Peru e Colômbia. Para otimizar o espaço nos voos, a Interjet modificou recentemente sua frota de Airbus 320, adicionando 12 assentos.

Sky Airlines

A Sky Airlines é uma companhia aérea chilena da categoria low cost que opera a partir da capital do país, Santiago. Hoje, a Sky é uma das principais companhias aéreas da América Latina e está atravessando um processo de expansão na América Latina, beneficiando muitos países vizinhos, como o Peru, com mais de sete rotas a diversos destinos.

Optando pela tarifa light da Sky, o cliente deverá abrir mão de diversos serviços que estão disponíveis nos voos tradicionais, como a escolha de assentos ou a opção de levar bagagem despachada. No entanto, é possível efetuar pagamentos adicionais para obter benefícios, como a possibilidade de ocupar assentos localizados entre as filas 2 e 5 permitindo embarque mais cedo, ou ainda viajar acompanhado de um animal de estimação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Southwest Airlines

Fundada em 1971 em Dallas, a Southwest Airlines é atualmente uma das maiores companhias aéreas do seu segmento, o que faz dela uma empresa low-cost essencial nos Estados Unidos. Para compreender sua importância no mercado aéreo, vale ressaltar que possuí a segunda maior frota entre todas as categorias, com mais de 700 aviões Boeing 737.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conecta mais de 100 destinos domésticos, incluindo Las Vegas, Chicago, Washington e Los Angeles. Quanto às suas rotas internacionais, possui voos para o México, a América Central, o Caribe e Porto Rico.

GOL Linhas Aéreas

A GOL é uma companhia aérea que oferece serviço low cost, com bebidas e lanches gratuitos aos passageiros da Classe Económica. Nas rotas internacionais de longa distância, a GOL oferece refeições quentes e bebidas, disponibilizando ainda opções de compras a bordo. A Classe Económica Premium oferece serviços exclusivos no aeroporto, como acesso a lounges, bebidas e refeições gratuitas, além de assentos mais confortáveis.

É nada menos que a segunda maior companhia aérea do Brasil, e a terceira maior da América Latina, dominando quase o 40% do mercado brasileiro e aproximadamente o 15% do mercado internacional do Brasil. Desde 2006, a GOL também possui rotas para a Argentina, Peru, Chile e outros países da América do Sul. É sediada no Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos.

Spirit Airlines

Essa companhia aérea low cost opera principalmente nos Estados Unidos. No entanto, desde 2001, a Spirit expandiu suas operações para a América Latina e o Caribe, com o objetivo de tornar mais acessíveis esses destinos aos cidadãos americanos. O modelo de negócio da empresa é baseado nas tarifas ultra low cost, que focam na redução dos custos operacionais e na cobrança de serviços adicionais para oferecer bilhetes mais acessíveis em comparação com outras companhias.

Sun Country Airlines

A Sun Country Airlines é outra das empresas americanas que opera na categoria low cost. Com sede no Aeroporto Internacional de Minneapolis-Saint Paul, a companhia oferece trajetos para a Costa Rica, o México e várias cidades dos EUA. Conecta quase 50 destinos com suas mais de 85 rotas. Como curiosidade, a Sun oferece voos charter para as Forças Armadas dos EUA.