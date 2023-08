Brasil pode colaborar com investigação sobre avião que caiu na Rússia

O avião privado Legacy, da fabricante brasileira Embraer, caiu perto da cidade de Kujenkino, na região de Tver, noroeste de Moscou

O Brasil poderia participar da investigação sobre o acidente do avião que caiu nesta quarta-feira (23) na Rússia com o chefe da milícia Wagner a bordo, embora a condução do processo seja responsabilidade de Moscou, afirmaram autoridades brasileiras.

O avião privado Legacy, da fabricante brasileira Embraer, caiu perto da cidade de Kujenkino, na região de Tver, noroeste de Moscou.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Brasil (Cenipa) declarou em comunicado que, de acordo com as normas internacionais, “cabe ao Estado em cujo território se deu um acidente aeronáutico instituir uma investigação sobre as circunstâncias da ocorrência, sendo, também, o responsável pela condução da investigação”.

“Neste primeiro momento, compete à Interstate Aviation Committee (IAC), Agência Russa, reunir as informações preliminares oficiais” e se comunicar com o Cenipa, para o acompanhamento da ocorrência e a prestação de um eventual suporte técnico que aquela agência julgue necessário para a condução da investigação”.

“Cumpre destacar que, até o momento em que esta nota foi emitida, não houve qualquer comunicação da IAC ao Cenipa sobre o evento ocorrido em território Russo”, acrescentou o órgão brasileiro.

A agência russa de transporte aéreo Rosaviatsia informou que Yevgueni Prigozhin – que em junho se rebelou contra o Estado-Maior russo – e outras nove pessoas estavam a bordo da aeronave que caiu enquanto voava de Moscou para São Petersburgo.

Segundo o Ministério de Situações de Emergência da Rússia, “todas as pessoas a bordo morreram”.

