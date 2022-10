Procedimentos estéticos para o verão já estão em alta

Cresce a demanda por tratamentos estéticos rápidos, menos invasivos e que apresentam bons resultados para complementar a rotina de beleza

Faltando dois meses para o início do verão, cresce a demanda por tratamentos estéticos rápidos, menos invasivos e que apresentam bons resultados para complementar a rotina de beleza. O dermatologista Erasmo Tokarski dá dicas de alguns dos mais procurados para cada parte do corpo.

Face

Quem não deseja chegar ao verão com uma face reluzente? Para a região, o Atria Fast Performance é um dos mais indicados, eficiente para o rejuvenescimento. “Este tratamento oferece um ultrassom de forma pulsada, que possibilita ao paciente sentir bem menos dor e ter resultados visíveis em diferentes profundidades da pele, desde a camada mais superficial até o músculo”, explica o dermatologista Erasmo Tokarski. O PicoLO é outra opção que também promove resultados eficazes de forma indolor, em um tratamento a laser com ponteiras que atuam desde camadas mais internas à camada externa da pele, inclusive para reduzir manchas e melasmas.

Para as rugas, a indicação também pode ser a aplicação da toxina botulínica ou de preenchimentos, este último com resultados imediatos a partir de aplicações localizadas. Já o VBeam, aparelho que emite laser pulsado, pode ser amplamente indicado para os tratamentos de vasos na face e no corpo, vermelhidões, manchas senis das mãos, cicatrizes e estrias. Além de lesões pigmentadas, o laser pode ser um grande aliado na suavização de manchas por acne e até mesmo verrugas.

Braço

Um incômodo recorrente, a gordurinha localizada na região dos braços, que forma a famosa flacidez no “tchau-tchau”, pode ser reduzida com tecnologia de radiofrequência para camadas mais profundas em um equipamento específico, o Morpehus 8. A aplicação promove a contração das fibras, estimulando o colágeno e a renovação celular, para recuperar a firmeza e elasticidade. O dermatologista Erasmo Tokarski indica também o Vzet, que usa a tecnologia “Vortex Zone”, com ultrassom focalizado de alta intensidade para aquecer a pele em espiral de dentro para fora, induzindo colágeno novo e retração do tecido. “O estímulo à pele e à produção de colágeno através da aplicação do ultrassom previne e trata a flacidez e também aquela gordurinha acumulada nos braços, além também do pescoço e partes do tronco e pernas. Em ambas, as sessões são indolores e o pós-procedimento não altera a rotina do paciente”, explica. Para quem deseja melhorar o aspecto escurecido da pele na região das axilas, tratamentos a laser são eficazes e sem contra-indicações.

Abdômen

Os esvaziadores de gordura são os aliados ideais para bolsas de gordura, seja na face, na papada, ou aquela gordurinha localizada no abdômen, que tanto incomoda. O tratamento é feito em aplicações injetáveis na região pretendida e muitos desses produtos não possuem contraindicação, feitas em sessões a cada 15 dias. Para dar mais delineado ao corpo, principalmente na região abdominal, o T-Sculptor é uma ferramenta importante: o equipamento tonifica o músculo, estimulando a região através de contrações contínuas e intensas, quebrando as moléculas de gordura e promovendo mais firmeza, aumento na densidade e no volume do músculo.

Pernas

Para quem deseja uma depilação a laser e não quer sentir dor, uma das novidades é o Motus AY, opção indolor eficiente para todos os tipos de pele e de pelo, que apresenta resultado até mesmo para pelos muito claros ou para peles mais escuras. O aparelho pode tratar também pequenos vasos, como varizes. “A tecnologia promove uma aplicação minimamente invasiva e sem efeitos colaterais, com ótimos resultados tanto em pacientes de pele escura ou pacientes com pelos finos e claros, que sempre tiveram dificuldade para obter resultados satisfatórios. “, explica o Dr. Erasmo Tokarski.

Bumbum

O bumbum dos sonhos é um desejo para muitos e existem procedimentos não-invasivos que são grandes aliados para conquistar resultados nesta região. Um deles é feito com ácidos poliáticos, usados de forma injetável para levantar ou aumentar o volume da área aplicada no glúteo. Com resultados visíveis nas primeiras sessões, as aplicações são feitas a cada 45 dias. É possível também associar ao T-Sculptor, que estimula a musculatura localizada dos glúteos e tonifica, promovendo mais consistência ao músculo e o delineado tão desejado.