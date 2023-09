Quer trocar pneus de um carro de Fórmula 1?

Expojud 2023 oferece experiência única e desvenda segredos da alta performance do esporte

O “Pit Stop Experience” é um dos destaques desta edição do Expojud 2023, feira de justiça e tecnologia que acontece de 24 a 26 de outubro, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). Os participantes terão a oportunidade única de trocar pneus de um carro de Fórmula 1 real, vivenciando, em primeira mão, a ação frenética e a precisão necessária dos pit stops da F1.

Os participantes receberão orientações de uma troca de pneus em tempo real, operando em um ambiente de alta pressão, com cronogramas rigorosos e metas ambiciosas. Para participar, os interessados devem se inscrever no site oficial do Expojud e deverão buscar suas vagas na experiência após o credenciamento no evento.

A experiência do “Pit Stop” ocorrerá junto à palestra “Flow, F1 e times de alta performance: liderança, espírito de equipe e alta performance no Mundo da Fórmula 1”, que abordará como o mundo da Fórmula 1 incorpora elementos essenciais no mundo corporativo. O objetivo do bate-papo é trazer para um nível de realidade atual e com visão prática a Fórmula 1, pois ela agrega elementos importantes como inovação, tecnologia, gestão de projetos, visão sistêmica, trabalho em equipe, gestão de crises e conflitos, tomada de decisão sob pressão.

Além disso, a palestra, conduzida pelo autor, pesquisador e mentor Cadu Lemos, abordará o “Flow”, uma espécie de estado de espírito amplificado onde o corpo e a mente fluem com energia em perfeita harmonia. Cadu também vai trazer histórias, depoimentos de chefes de equipes e ex-pilotos e dar dicas práticas para a construção de um time diferenciado.