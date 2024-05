Encontro de Antigos de Brasília: Amor pelos Clássicos Automotivos

No último sábado (04/05), o estacionamento 08 do Parque da Cidade de Brasília recebeu um evento que já se tornou uma tradição para os apaixonados por carros antigos: o Encontro de Antigos de Brasília. Famílias e clubes de entusiastas se reuniram para compartilhar sua paixão por essas relíquias sobre rodas e exibir suas preciosidades.

O Jornal de Brasília marcou presença para conferir de perto toda a emoção e história por trás desses automóveis que fazem parte do patrimônio automotivo nacional. O evento é uma oportunidade não apenas de exibição, mas também de confraternização e troca de experiências entre os aficionados por carros clássicos.

O amor por esse segmento vem crescendo cada vez mais no Distrito Federal, com oficinas especializadas surgindo para customizar e preparar essas máquinas que atravessam décadas mantendo sua beleza e potência originais.

Um dos entusiastas presentes no evento é Leandro Ribeiro, carinhosamente conhecido como Leandrinho, que encontrou no mundo dos carros antigos não apenas uma paixão, mas também uma competição. Ele e outros como ele participam de campeonatos de arrancada em todo o Brasil, mostrando que a adrenalina das pistas também faz parte desse universo clássico. Leandro já conquistou o pódio, garantindo o 5º lugar na edição do KM DE ARRANCADA, realizada em abril deste ano em Goiânia.

O Leanardo Ruivo, que também é um especialista na história dos veículos da marca Dodge, mais conhecidos como MOPAR, está envolvido na organização de um evento especial nos dias 18 e 19 de maio. Este evento promete reunir carros de todo o Centro-oeste brasileiro, celebrando a cultura automotiva e a herança desses clássicos sobre rodas.

Os eventos desse tipo não são apenas uma oportunidade de entretenimento, mas também têm um propósito social, com praças de alimentação, medidas de segurança, áreas infantis e iniciativas para arrecadar alimentos para instituições de caridade. Eles mostram que o amor pelos carros antigos vai muito além do motor e da carroceria, abraçando valores como solidariedade e comunidade.



Colaboração: Rodrigo @comentabrasilia