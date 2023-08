Caoa anuncia redução no preço do Kona elétrico e do Ioniq híbrido

Novo reajuste de preço na tabela de agosto garante redução em até R$ 50.000,00

Após uma renegociação de valores com a matriz coreana, acompanhada de uma sensível melhora no cenário econômico brasileiro, a CAOA conseguiu reduzir também os valores na linha de veículos eletrificados, Kona EV e Ioniq HEV.

Com isto, a CAOA praticará a partir de hoje uma nova redução de preços para destes modelos: o SUV KONA EV foi reposicionado passando de R$ 229.990,00 para R$ 189.990,00. O Hyundai Kona EV é um SUV urbano premium já vendido globalmente e o primeiro produto Hyundai com propulsão 100% elétrica no Brasil. O SUV vem equipado com motor de 136 cv de potência máxima e torque de 40,3 kgfm que, acoplado a baterias com capacidade de 39,2 kWh, garantem 252 Km de autonomia conforme Inmetro. Além disso, o Kona EV tem design moderno e futurista, com uma grade frontal fechada, faróis de LED e rodas aro 17 polegadas.

O modelo híbrido Hyundai Ioniq é mais uma das apostas da marca CAOA Hyundai para este momento em que o mercado brasileiro se abre para a eletrificação. O Ioniq também teve seu valor reduzido sendo comercializado de R$ 199.990,00 por R$ 149.990,00.

Sob o capô, o Hyundai Ioniq Hybrid recebe um motor 1.6 litro GDi que desenvolve até 105 cv de potência e 15 kgfm de torque com apoio de um motor elétrico que entrega 43,5 cv de potência e 17,3 kgfm de torque. Com a combinação de motores, o Ioniq Hybrid oferece 141 cv de potência e 27 kgfm de torque. Segundo dados homologados pelo Inmetro, o CAOA Hyundai Ioniq Hybrid faz 18,9 km/l rodando na cidade e 18,8 km/l na estrada.

Entre os itens de conforto, segurança e conveniência, o Hyundai Ioniq Hybrid possui direção elétrica, paddle shift no volante e coluna de direção com ajustes de altura e profundidade, freio de estacionamento elétrico com Autohold, bancos revestidos em couro material premium com ajustes elétricos e ajuste lombar no banco do motorista, motor com partida por botão, bluetooth com comando de voz, modos de condução, multimídia com 10.25” com conexão Android Auto / Apple CarPlay e navegador integrado, carregador de celular por indução no console e cluster de 7” com informações sobre o sistema híbrido.

Para mais informações, os clientes podem consultar o site www.caoa.com.br.