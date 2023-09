O blazer é garantia de elegância no look?

Consultora de imagem alerta que a peça pode elevar ou derrubar a produção. Entenda os motivos

Talvez não. Muita gente acredita que o blazer dá o toque sofisticado a qualquer produção e já é o suficiente para elevar o estilo a um outro patamar. Porém, vale prestar atenção em alguns detalhes antes de arrematar uma peça que promete tudo e pode entregar o efeito oposto.

O tecido, corte e caimento do blazer são essenciais para ajudar a dar o toque estratégico ao look. De acordo com a Consultora de Imagem Jacke Molonha, esses fatores precisam ser levados em consideração: “A comunicação elegante depende do conjunto de elementos que você usa no seu vestir.”

E por este motivo, a especialista orienta abolir o blazer de neoprene ou moletom, por exemplo, dessa estratégia. “O moletom é um tecido casual que não traz elegância no formato de blazer. Os de neoprene, normalmente, são mal cortados e não possuem um caimento bonito”, alerta.

Outras opções podem oferecer uma proposta sofisticada e mais liberdade para quem não se identifica com o blazer. “Se o blazer combina com o seu estilo e expressa a sua liberdade, ótimo! Mas jamais use algo apenas porque é considerado um ‘padrão’ de elegância”, orienta Jacke Molonha.

Entre as alternativas, a consultora de imagem sugere kimonos, cardigãs longos e coletes como roupas de sobreposição que também podem transmitir elegância e sofisticação: “O mais importante é encontrar a sua essência.”

