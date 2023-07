Na China, ‘facekinis’ voltam a ser populares por conta da onda de calor

O acessório não é o único produto do momento

As ondas de calor estão tomando conta da China novamente. Com temperatura acima de 35°C e a superfície do solo chegando a 80°C em algumas partes do país, chineses voltaram a usar um item de proteção peculiar: as máscaras faciais inteiras chamadas de “facekinis”.

O acessório não é o único produto do momento. Residentes e visitantes do país estão usando mangas separadas para cobrir os braços, jaquetas leves feitas de tecido resistente a raios UV, e até chapéus com ventiladores embutidos – tudo para se proteger do calor escaldante.

De acordo com dados fornecidos ao jornal Global Times, o volume de pedidos de roupas à prova de sol aumentou 136,8% por ano no período de maio a junho. Em 2023, o valor dos pedidos aumentou sete vezes em relação ao ano passado.

Na quarta-feira, a televisão estatal chinesa mostrou um termômetro de 12 metros de altura que atraiu turistas, tirando diversas selfies. Nele, constava a temperatura de 80°C, referente às Montanhas Flamejantes, em Xinjiang.

Segundo a Organização Meteorológica Mundial, a média global mais quente da história foi registrada em junho, o que segue valendo para julho.

Estadão Conteúdo