Youtuber se posiciona após ser citado em documentário sobre massacre de Realengo

Canal do youtuber Core possui mais de 2,4 mil inscritos e ele foi citado no documentário “Massacre na Escola – A Tragédia das Meninas de Realengo”

O youtuber Core ficou bem falado nas redes sociais por um motivo pra lá de estranho. O streamer foi citado no documentário “Massacre na Escola – A Tragédia das Meninas de Realengo”, da HBO Max. Ricardo Chagas, consultor educacional, cita o youtuber com um canal de mais de 2,4 mil inscritos.

“Core, o maior canal de conteúdo infantil, que não é infantil. E é um jogo que parece bobo, mas vem de um massacre e fizeram um joguinho que não é infantil, nunca foi infantil e ali é um prato cheio para aliciador”, afirma Chagas, em entrevista. O comentário indignou o youtuber.

Core afirma que o canal não possui nenhum conteúdo direcionado para crianças e disse estar preocupado com a repercussão da acusação feita pela produção do documentário. “Usaram o meu nome, meu trabalho, minha voz, sem meu consentimento, sem minha permissão, ainda me atribuindo como um causador de males absurdos como massacres, aliciamento de menores e assédio. Eu estou com medo do que podem fazer comigo e com a minha família”, explicou.