Crochê em alta: Tília brilha com looks fashionistas no Caribe

Cantora mostra diferentes propostas de moda com a tendência do crochê, esbanjando estilo e versatilidade durante evento em Curaçao

Seja na moda praia, em combinações ousadas ou em propostas divertidas, o crochê está em alta e vem conquistando o coração das fashionistas. Durante sua participação no Gabi Weekend, realizado em Curaçao, no Caribe, a cantora Tília provou ser uma verdadeira inspiração quando o assunto é moda, trazendo diversas opções de looks com essa tendência em evidência.

Com seus tecidos perfurados e tramas delicadas, o crochê oferece um visual leve e arejado, sendo ideal para temperaturas quentes e combinou perfeitamente com o cenário paradisíaco do Caribe. Ao longo do evento, Tília exibiu sua versatilidade ao explorar peças e estilos do tecido, mostrando como essa tendência pode se adaptar a diversas ocasiões.

A cantora apresentou diferentes composições de looks de crochê. A artista optou por conjuntos de cropped e saia longa em crochê, transmitindo uma vibe sofisticada e elegante. Em outros momentos, ela escolheu combinações mais descontraídas, como biquíni azul de cogumelos, que se harmonizaram perfeitamente com o clima praiano do evento. Outra opção foi uma conjunto composto por uma saia mais curta, com uma flor toda em crochê branco, adicionando um toque delicado e charmoso ao seu estilo.

A Soul Sun, marca responsável pelos conjuntos usados pela cantora, revela ter como principal conceito que as pessoas se vistam de arte, já que o crochê é um trabalho artístico, totalmente feito a mão, que vem se destacando cada vez mais. “A Soul Sun nasceu com o conceito de moda com propósito, utilizando matéria prima natural orgânica e sustentável, que valoriza o trabalho artesanal e todos os envolvidos que vivem da sua arte”, diz Priscila Fregonassi, a fundadora e desing criativa da marca.

Para a profissional, em meio a uma vida tão automatizada, vivendo no piloto automático, há o anseio pelo consciente e exclusivo, e é isso que essas peças autênticas trazem. “O Handmade feito a mão ganha voz . O trabalho manual vem se destacando na moda e vem sendo cada vez mais valorizado. O handmade é uma aposta também das grandes marcas que permanece ainda mais forte nessa temporada”, declara.

A presença marcante de Tília com seus looks de crochê mostra como essa tendência pode ser versátil e estilosa. Além disso, com sua paixão pelo mundo da moda, a artista comprova que essa tendência pode ser uma escolha certeira para qualquer ocasião, trazendo leveza e originalidade para os looks de verão e além.