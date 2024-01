Gelatina Agar Agar: O que é, Benefícios e Como Consumir

Além do potencial emagrecedor, o agar agar possui propriedades gelificantes, o que o torna eficaz na hidratação das fezes. Suas fibras auxiliam no aumento do volume do bolo fecal e estimulam os movimentos intestinais, contribuindo para o bom funcionamento do intestino. Ao melhorar a saúde intestinal, a gelatina agar agar também pode ajudar na prevenção de problemas como constipação e outros distúrbios digestivos.