Veja dicas para incrementar seu choripan

O sanduíche é preparado com linguiça, batizado com a mistura de “chorizo” (linguiça) e “pan” (pão)

Nesta sexta-feira (9), comemora-se o Dia do Cachorro-Quente. Desde o ano em que foi criado, em 1880, até aqui, vários países foram criando seus jeitinhos especiais de incrementar a receita.

Na Argentina e no Uruguai, por exemplo, o que domina é o choripan. O sanduíche é preparado com linguiça, batizado com a mistura de “chorizo” (linguiça) e “pan” (pão).

O chef Diego Koppe fala sobre a receita e dá dicas de como incrementar o choripan. Uma delas é preparar o sanduíche com o pão francês ligeiramente tostado dos dois lados e recheá-lo com uma linguiça de chorizo frita e cortada ao meio. Outra dica é preparar a linguiça na grelha ou na churrasqueira, para acrescentar um toque defumado ao lanche. Como incrementos, o professor indica queijo prato, picles de pepino, para dar crocância, e molho chimichurri, que leva salsinha, orégano, alho, cebola, pimenta vermelha, azeite e vinagre, além de sal e pimenta-do-reino a gosto.

Para Koppe, considerar o choripán como um cachorro-quente pode soar polêmico, mas ele lembra que as versões preparadas no Brasil também não são iguais ao tradicional hot dog de Nova York. “O brasileiro coloca molho de tomate, queijo, milho e ervilha, batata-palha, entre outros ingredientes. Se pegarmos o conceito, é um pão com um embutido dentro”, opina.