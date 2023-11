Três receitas com café que podem te ajudar no treino

Café é a segunda bebida mais consumida pelos brasileiros, perdendo o primeiro lugar apenas para a água

Segundo dados da Organização Internacional do Café (OIC) e do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o café é a segunda bebida mais consumida pelos brasileiros, perdendo o primeiro lugar apenas para a água. Esse ingrediente que está na despensa da maioria dos brasileiros possui diversos benefícios e quando tomado corretamente pode ajudar também na hora de treinar. Fúlvia Hazarabedian, nutricionista e responsável pelo programa de nutrição da Bio Ritmo, explica mais sobre o que a ciência tem a dizer em relação ao ingrediente e os exercícios e ainda separou três receitas com café ideais para o pré e pós treino. Confira:

SHAKE DE CAFÉ ENERGÉTICO

Ingredientes:

• 4 colheres (chá) de café solúvel puro;

• 3 colheres (chá) de cacau em pó;

• 2 xícaras (chá) de leite desnatado;

• 1 colher de sobremesa de pasta de nuts

• 1 colher (sopa) de linhaça;

• Canela, adoçante e cubos de gelo a gosto.

Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva em seguida;

CAFÉ TERMOGÊNICO

Ingredientes:

• 1 xícara de café solúvel (na intensidade que te agradar) preparado com água quente;

• 1 colher (sopa) de óleo de coco;

• 1 colher (café) de canela em pó;

• Gengibre a gosto;

Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador e consuma em seguida.

CAFÉ GELADO COM BANANA

Ingredientes:

• 1 banana média;

• 1 xícara de café coado gelado;

• 1 xícara de café coado em temperatura ambiente;

• Canela e adoçante (a gosto).

Modo de preparo: bata tudo no liquidificador e sirva em seguida.