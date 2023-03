Taste Brasília Festival volta a Brasília em maio

Aizomê e Mocotó, de São Paulo, estão entre os destaques do evento. Ingressos estarão à venda a partir de amanhã (14/3)

Depois de receber mais de 15 mil pessoas na primeira edição realizada no ano passado, o maior festival gastronômico do mundo está de volta a Brasília para promover mais uma experiência única que explora o universo da gastronomia por completo. O Taste Brasília Festival acontece em maio, entre os dias 5 a 7 e 12 a 14, no Pontão do Lago Sul, com a participação de dois restaurantes premiados vindos diretamente de São Paulo.

Além de trazer o melhor da gastronomia brasiliense, o evento vai ter a presença de nomes importantes do cenário gastronômico de São Paulo (SP). São eles: Aizomê, da chef Telma Shiraishi, nomeada pelo governo japonês como embaixadora da cozinha nipônica no Brasil; e Mocotó, de Rodrigo Oliveira, um dos mais premiados chefs do país, agora participante da nova temporada do Masterchef. Ambos estão entre os confirmados do line up.

Com mais de 30 expositores, 15 estabelecimentos (13 restaurantes e dois bares), o Taste Brasília Festival vai ostentar um cardápio de grandes chefs e restaurantes renomados, atividades de conhecimento e experiência gastronômica, produtos exclusivos e boa música. Tudo isso num só lugar com vista para o Lago Paranoá, estrutura de excelência e programação para toda a família.

No menu, pratos criados só para o evento com ingredientes típicos do Cerrado na receita. A experiência permite que o cliente customize o cardápio. Optando pela entrada de um restaurante, prato principal de outro e sobremesa de um terceiro. Os pratos têm entre 100 e 120 gramas e permitem degustar os diversos aromas e sabores oferecidos.

A venda de ingressos tem início dia 14 de março. De 14 a 16/03, pré-venda exclusiva para os clientes Santander Select e Private. De 17 a 20/03, pré-venda exclusiva para clientes Santander. A partir do dia 21/03, a venda de ingressos estará aberta ao público em geral. 30% de desconto para clientes Santander. Entre as opções de ingresso, há o Taste Together. Na compra de quatro ou mais ingressos, 20% de desconto. E o Taste Days, válido para ingressos para dois ou mais dias de festival (20% de desconto).

Serviço

Taste Brasília Festival

Data: de 5 a 7 e de 12 a 14 de maio (de sextas-feiras aos domingos)

Local: Pontão do Lago Sul – SHIS Ql 10, Lote 1/30 Lago Sul – Brasília – DF

Vendas de ingressos online e informações: brasil.tastefestivals.com