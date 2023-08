Suburbanos Pizza lança linha de redondas à base de molho ranch

Criações do sócio Rodrigo Molina seguem inspiração da clássica receita americana

Se tudo acaba em pizza, nada melhor do que finalizar a comemoração do Dia dos Pais (13/08) com criações inéditas com massa macia e recheio generoso. E foi pensando nisso que a Suburbanos Pizza, rede carioca que acaba de desembarcar no DF, aposta no lançamento de uma linha de recheios à base de molho ranch artesanal. Os três novos sabores assinados pelo sócio e pizzaiolo Rodrigo Molina foram inspirados na clássica receita americana e está disponível na recém-inaugurada loja da Asa Norte durante todo o mês de agosto.

Entre as novidades da nova linha, a estrela para o domingo dia 13/08 é a Pizza de Frango Picante com Ranch (R$ 55,00 – 6 fatias) – inspirada na combinação de sabores do tradicional bufallo wings (asa de frango frita e revestida com molho picante). Para a data, a Suburbanos Pizza também investe no lançamento de dois best-sellers do cardápio em versões à base de ranch. É o caso da Pizza de Calabresa com Ranch (R$ 55,00 – 6 fatias) e a Pizza de Pepperoni com Ranch (R$ 55,00 – 6 fatias).

Os três novos recheios à base de molho ranch artesanal para o Dia dos Pais já estão disponíveis na unidade da marca no bairro da Asa Norte para retirada, enquanto durarem os estoques. Os pedidos também já estão disponíveis por delivery e podem ser feitos pelo app do Ifood, pele app próprio da marca (Suburbanos) ou pela central de atendimento 0800 5130 800.

Serviço

Suburbanos Pizza Brasília

Horário de funcionamento: Segunda: das 17h às 23h

Terça a domingo: das 17h às 4h30

Endereço: SCRN 708/709 Bloco H, – loja 41 – Asa Norte

Central de atendimento: 0800 5130 800