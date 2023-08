Projeto “Gerações” oferece workshops e apresenta show-espetáculo no Parque de Águas Claras

Gratuitos, os workshops são sobre dança afro e dança contemporânea. Saiba como se inscrever

O Parque de Águas Claras recebe, neste sábado (12), workshops de dança realizados pelo projeto Gerações. Os organizadores também apresentarão, no dia 19, um show-espetáculo homônimo.

Os workshops são sobre dança afro e dança contemporânea. Serão 30 vagas para cada uma das oficinas. A primeira está marcada para às 14h, e a segunda, 16h. As inscrições poderão ser feitas por meio do preenchimento de um formulário online. Ambas são gratuitas, inclusivas e abertas à toda comunidade.

Show-espetáculo

Marcado para o dia 19, o show-espetáculo “Gerações” reúne música e danças ao ar livre, prometendo dialogar com a plateia e romper a hierarquia entre palco e público. Serão duas apresentações, sendo a primeira às 10h, e a segunda, 16h30. O show-espetáculo será composto por diferentes ambientes, entre palco, estruturas aéreas e espaços de área verde do parque. A entrada é gratuita.

O trabalho de dança será realizado em linguagem improvisatória, passando por diferentes vertentes do movimento. Cada artista irá interagir diretamente com seu espaço e indiretamente com os outros ambientes do espetáculo. O ambiente imersivo contribui com a interação e traz resultados diversos e mais ricos, de acordo com a produção. O formato do projeto também proporciona a reflexão sobre envelhecimento, identidade e ancestralidade.

