Sobremesas caseiras para celebrar o Dia do Sorvete

No dia 23 de setembro é comemorado o Dia do Sorvete – sobremesa versátil e saborosa, consumida em diversos países e disponível em diferentes sabores, texturas e formatos. A data tem relação com a chegada da primavera, a estação das flores, que também traz um clima mais agradável durante o período, favorecendo o consumo desta iguaria gelada.

Veja receitas para comemorar a data:

Cheesecake de sorvete com calda de morango

Tempo de preparo: 20 minutos

Rendimento: 6 porções

Ingredientes

Torta:

150g de bolacha maisena

50g de Amendoim Cru Descascado Yoki

1 lata de creme de leite sem soro

1 lata de leite condensado

1 caixinha de chantili Yoki (200ml) gelado

70 gr de manteiga

150 gr de cream cheese

1 litro de sorvete de morango. Utilizar o Pó para Preparo de Sorvete Yoki sabor morango*

*Preparo do sorvete de morango:

Abra o conteúdo da embalagem Pó para Preparo de Sorvete Yoki sabor morango e coloque dentro de uma batedeira adicionando 400ml de leite bem gelado. Bata na velocidade mínima durante 1 minuto. Limpe as laterais da tigela para que não sobre pó sem misturar. Bata novamente aumentando gradativamente a velocidade até atingir a rotação máxima durante 4 minutos. Leve ao freezer e deixe por 4 horas. Mantenha no freezer até a hora de servir. Rendimento: cerca de 2 litros.

Calda:

1 caixa de morango (aproximadamente 250 gr)

1⁄2 xícara de açúcar

suco de 1⁄2 limão

Modo de Preparo: Triture as bolachas em um processador ou no liquidificador até virar uma farofinha. Acrescente o amendoim a gosto e triture mais um pouco. Passe a farofinha para uma tigela e misture com a manteiga derretida até virar uma massinha. Distribua em uma forma com 20 cm de diâmetro e reserve. Bata o chantili Yoki até atingir um ponto bem firme e reserve. Em outra tigela coloque o leite condensado, o creme de leite e o cream cheese. Misture com a ajuda de um batedor. Depois, incorpore o chantili batido e continue mexendo até́ ficar um creme bem liso. Derrame o creme em cima da massa de bolachas e leve à geladeira por 2 horas.

Enquanto isso, prepare a calda. Coloque em uma panela os morangos picados, o açúcar e o suco de limão. Deixe ferver e virar uma calda, sempre mexendo para não queimar. Coloque em uma tigela e deixe esfriar. Depois das 2 horas, retire a torta da geladeira, coloque o sorvete de morango Yoki já pronto – siga o modo de preparo citado na receita – por cima do creme, alisando bem. Leve ao congelador até a hora de servir. Desenforme a torta, jogue a calda de morango por cima e sirva a seguir.

Foto: Yoki/Divulgação

Sorvete de creme com abacaxi flambado e farofinha de amendoim

Tempo de preparo: 15 minutos

Rendimento: 6 porções

Ingredientes

1 abacaxi grande

1 1⁄2 colher de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de açúcar

1⁄3 de xícara (chá́) de rum

Sorvete de creme a gosto para servir. Utilizar o Pó para Preparo de Sorvete Yoki sabor creme*

300g de leite em pó́ granulado

2 xícaras de Amendoim Cru Descascado Yoki

1 xícara de açúcar mascavo

*Preparo do sorvete de creme:

Abra o conteúdo da embalagem Pó para Preparo de Sorvete Yoki sabor creme e coloque dentro de uma batedeira adicionando 400ml de leite bem gelado. Bata na velocidade mínima durante 1 minuto. Limpe as laterais da tigela para que não sobre pó sem misturar. Bata novamente aumentando gradativamente a velocidade até atingir a rotação máxima durante 4 minutos. Leve ao freezer e deixe por 4 horas. Mantenha no freezer até a hora de servir. Rendimento: cerca de 2 litros.

Modo de preparo: Para a farofa, torre o amendoim numa frigideira e depois passe ele no processador até virar uma farinha. Em seguida, misture com o leite em pó́ e o açúcar mascavo. Misture tudo e reserve. Descasque e corte o abacaxi em cubos de 1,5 cm. Leve uma frigideira com a manteiga ao fogo médio. Quando derreter, abaixe o fogo, junte o abacaxi, polvilhe com o açúcar e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando até começar a ficar macio e formar uma calda rala. Acenda outra chama do fogão.

Coloque o rum numa concha, aproxime da chama e deixe aquecer. Incline levemente a concha para que o rum pegue fogo e regue a bebida em chamas sobre o abacaxi. Deixe flambar até o fogo apagar. Transfira o abacaxi, com a calda, para uma tigela e sirva a seguir com sorvete de creme e a farofinha de amendoim.

Foto: Yoki/Divulgação

Banana split com sorbets caseiros de frutas

Rendimento: 4 porções

Tempo: 30 minutos

Ingredientes

2 copos com morangos congelados

2 xícaras com bananas congeladas

2 xícaras com mirtilos congelados

1 xícara com leite condensado dividida em quatro partes

4 bananas-da-terra cortadas

Decoração

Calda de chocolate

Calda de morango

Mel

Chantilly

Cerejas

Modo de preparo

Coloque as frutas em Tigelas de Mistura da Royal Prestige® separadas. Adicione ¼ xícara de leite condensado para cada tigela. Deixe descongelar por 5 minutos.

No extrator de suco MaXtractor™, processe as frutas individualmente. limpe o equipamento após cada uso para evitar a mistura de sabores. Reserve os canudos no freezer até a hora de servir.

Arrume as bananas-da-terra fatiadas em ambos os lados em um prato comprido e estreito. Adicione bolas de sorbets ao centro e decore como quiser.

Foto: Royal Prestige/Divulgação

Fondue de chocolate e sorvete

Rendimento: 3 porções

Tempo: 20 minutos

Ingredientes

Fondue de chocolate

300 g de chocolate amargo

200 g de creme de leite

Conhaque (opcional)

1 colher de chá de óleo

Uvas verdes

10 morangos

1 xícara de abacaxi em pedaços médios

1 pêssego em pedaços médios

1 manga em pedaços médios

1 xícara de marshmallow

Sorvete de frutas vermelhas

50 g de framboesas congeladas

80 g de mirtilos congelados

200 g de morangos congelados

50 g de amoras congeladas

90 g de leite condensado

60 g de cream cheese

60 g de iogurte grego

Sorvete tropical

250 g de mangas congeladas em pedaços

500 ml de calda de maracujá

80 g de cream cheese

80 g de leite condensado

Caramelo em calda para decorar (opcional)



Modo de preparo

Fondue: Aqueça o creme de leite na Caçarola de Ovos Royal Prestige® em fogo médio. Antes de ferver, coloque o chocolate para derreter (caso prefira, faça isso previamente em banho-maria ou no microondas).

Adicione óleo para que o chocolate se solte e não engrosse. Se desejar, adicione conhaque ou outro licor do seu gosto.

Pronto! É só mergulhar a fruta no fondue e saborear essa delícia!

Sorvete: Deixe as frutas descansarem em temperatura ambiente por 10 a 15 minutos antes de processá-las.

Coloque o filtro de sorvete no extrator de suco MaXtractor™ e feche a tampa removível. Passe todos os ingredientes e processe até obter uma mistura homogênea.

Abra a tampa removível para o sorvete sair e está pronto para servir.