Sagrado Mar apresenta novidades em seu Menu Executivo

Sagrado Mar, o restaurante que une o frescor dos frutos do mar com o calor da brasa, comandado pelo premiado chef Marco Espinoza, está com novidades em seu almoço. A casa, localizada na QI 17 do Lago Sul, apresenta o seu Menu Executivo, de terça a sexta-feira, no horário de almoço (exceto feriados). A entrada e o prato principal saem ao valor de R$ 69,00 por pessoa. Com mais R$ 10,00, uma taça de vinho branco ou tinto.

Para as entradas, uma das três opções: Ostras (ostras em tempurá com aioli cítrico e vinagrete de coentro); Tartar de Atum (tartar de atum curado, torradas de pão italiano e emulsão de abacate) ou Creme de Mexilhões (creme de mexilhões com saladinha de manjericão e tomate com croutons).

Entre os pratos principais, uma das sugestões: Peixe (peixe do dia na brasa com fettuccine em molho cítrico); Filé Mignon (filé mignon em crosta de ervas, batata cremosa e molho rotî) ou Arroz Cremoso (arroz cremoso de camarões, vinagrete da casa e nori crocante).