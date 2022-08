Restaurante Piselli lança espaços para eventos

Novidade vem em comemoração aos 18 anos de história da marca

Em comemoração aos 53 anos de Juscelino Pereira, idealizador do estabelecimento, e dos 18 anos da marca, o restaurante Piselli, no shopping Iguatemi, está lançando novos espaços de convivência.

Ao todo, a casa abriga quatro espaços distintos. São eles:

Lounge bar, próximo ao bar;

Salão principal, com vista para o jardim externo. Comporta até 20 pessoas em mesa redonda ou até 40 em mesas separadas;

Sala JK, projetada especialmente para comemorações, reuniões e momentos mais reservados. É possível reunir 15 ou 18 pessoas, sendo três mesas redondas com cinco ou seis lugares cada; ou 18 a 20 pessoas com uma mesa única retangular;

Terraço Piselli, ideal do happy hour ao almoço e jantar. comporta eventos para 20 pessoas, com cinco mesas de quatro ou duas de 10 lugares; 30 pessoas, com cinco mesas de seis ou três de 10; e 45 pessoas, em formato volante, com coquetéis, finger foods e pratos principais.

Em todos eles, é possível promover reuniões, casamentos mais intimistas, noivados, aniversários, bodas, apresentações empresariais, entre outros. “O Piselli Brasília está acostumado a receber eventos e tem interesse em expandir essa experiência, seja qual for a ocasião, para que mais pessoas conheçam a casa e todos os benefícios de estar aqui”, comenta Juscelino Pereira.

Para acompanhar a adega com uma carta de vinhos com mais de 200 rótulos do velho e novo mundo, o restaurante oferece menus personalizados. Ao todo, são sete opções. Entre elas os menus Maravilhoso I ou II, com entrada, prato principal e sobremesa, no valor de R$ 180 por pessoa; os Experiência II ou II, também com entrada, prato principal e sobremesa, no valor de R$ 210 por pessoa; o Menu Volante, com quatro canapés variados, primeiro, segundo prato volante e grand finale, por R$220; e o Happy Hour, com Stuzzichini, quatro canapés variados e grand finale, por R$ 145.