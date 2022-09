Restaurante oferece open espumante para mulheres

Promoção é válida às quartas-feiras

O restaurante Le Parisien (103 Norte) está lançando a promoção Quarta Delas: a partir desta semana, toda quarta-feira a casa vai oferecer espumante grátis para as mulheres.

Na compra de qualquer prato do cardápio + R$39,90, a casa oferece o open de espumante. “A ideia é aproximar ainda mais as pessoas desse universo e tornar o espumante cada vez mais acessível. É uma bebida leve, refrescante e que combina com diversos pratos, podendo ser consumida a qualquer hora do dia”, explica o chef Leandro Nunes.

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: terça a sexta das 9h às 23h; sábado das 9h às 23h; domingo das 9h às 16h