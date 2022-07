Restaurante de comida saudável abre terceira unidade em Brasília

Nesta nova loja, o Graviola vai inovar e oferecer hambúrgueres e pizzas — saudáveis, é claro

Já consolidado como um dos principais restaurantes com foco em alimentação saudável da cidade, o Graviola inaugurou sua terceira unidade em Brasília. Após as lojas da Asa Sul e Terraço Shopping, a marca chega agora ao Shopping Iguatemi em formato inédito na capital: o Graviola Burguers e Pizzas, com opções de hambúrgueres e pizzas.

Durante a pandemia a marca se reiventou. Criou pizza com massa de batata doce com inhame, a lowcarb de couve flor e a massa de mandioca. Também, repaginaram os hambúrgueres saudáveis e viram uma nova oportunidade no mercado. Assim o Graviola Burguers e Pizzas nasceu, com foco para o delivery e take away. E agora chegaram na praça de alimentação do Shopping Iguatemi, diversificando a alimentação saudável por meio de hambúrgueres, pizzas e saladas leves, feitos com produtos prioritariamente orgânicos e de produtores locais.

Confira o menu completo

Graviola Burguers e Pizzas

Shopping Iguatemi Brasília

Todos os dias, das 11h30 às 22h

Telefone: (61) 9698-3465

@graviola_bp