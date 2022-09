Quarta Mais Sabor: restaurantes do Taguatinga Shopping oferecem desconto às quartas-feiras

Coco Bambu, Giraffas e Chiquinho Sorvetes estão entre os participantes. Confira a lista

Está no ar a terceira edição do Quarta Mais Sabor, evento que dá descontos em restaurantes do Taguatinga Shopping todas as quartas-feiras. Depois do sucesso nos anos anteriores, a ação conta, neste ano, com 25 estabelecimentos, entre eles os recém-inaugurados Coco Bambu e Milky Moo.

A promoção é válida até o dia 26 de outubro, sempre às quartas-feiras. Há opções para café da manhã, almoço, lanches e jantar.

Entre os participantes, destaque para o restaurante Coco Bambu, com o prato Praia de Olinda por apenas R$ 69,90, e para o Natura Café, que oferece uma fatia de bolo da Ivone e um café expresso por R$ 16,40. Sushi Fan e Kopenhagen também oferecem cupons de 10% em pratos especiais. Além desses, participam do evento o café Duckbill, o Chiquinho Sorvetes, a Milky Moo, o Peixe na Rede, o Rubinho Express, o Giraffas, a Casa do Pão de Queijo, entre tantos outros.

Veja a lista de cupons:

SERVIÇO

Quarta Mais Sabor no Taguatinga Shopping – Terceira Ediçã

Quando: até 26 de outubro de 2022

Local: Taguatinga Shopping

Horário de funcionamento da praça de alimentação: de segunda a sábado, das 11h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 22h.

Promoção válida somente às quartas-feiras e nos restaurantes participantes. Ofertas não cumulativas. Confira as lojas participantes e o regulamento em www.taguatingashopping.com.br ou nas redes sociais do Taguatinga Shopping