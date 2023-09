Projeto Gastronomia Periférica realiza curso em Brasília

Inscrições são gratuitas e podem ser feitas até sexta-feira (22). Ao final, os participantes ganharão certificado

Ceilândia recebe, em outubro, o curso Cozinha Profissional, da escola paulistana Gastronomia Periférica. As aulas começam no dia 2 de outubro e vão até janeiro de 2024, com estágio remunerado em seguida.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até esta sexta-feira (22) no formulário. Para participar, basta ter 18 anos ou mais e querer trabalhar com gastronomia profissional.

As aulas são híbridas (a maioria online, com encontros presenciais a combinar). O local das reuniões presenciais será o restaurante Maraíba Espetinhos, na QNO 09, em Ceilândia. O curso ensinará questões como técnicas básicas de cozinha, higiene e segurança, bem como produção de pratos e alimentos com carnes, aves, frutos-do-mar, chocolateria, café e muito mais.

Os organizadores explicam que serão dois módulos. “O primeiro módulo terá duração de 30 dias. Nele, vamos te ajudar a organizar sua rotina de estudos e iniciar no universo da gastronomia. Requer dedicação, em assistir às aulas e fazer as atividades propostas”, contam. “Se e você mandar bem no primeiro módulo, continuará com a gente para o segundo, se aprofundando nas rotinas do mercado gastronômico.”

Ao fim do curso e do estágio remunerado obrigatório, os alunos receberão um certificado.

Sobre a Gastronomia Periférica

A escola Gastronomia Periférica é um projeto que utiliza a gastronomia para melhorar a vida das pessoas que vivem nas periferias. Tudo começou como uma oficina em 2012, criada por Adélia Rodrigues e Edson Leite, e se tornou uma escola em 2018.

O projeto tem como objetivo conscientizar sobre desperdício e aproveitamento total dos alimentos, bem como levar conhecimento às periferias do país. Os cursos da escola são verdadeiras oportunidades para as pessoas mudarem de vida. A Gastronomia Periférica já formou mais de 1000 pessoas e figurou como finalista no Prêmio Folha de Empreendedorismo Social, em 2022, entre outras disputas de prêmios conceituados da gastronomia mundial.

Adélia Rodrigues e Edson Leite, criadores do Gastronomia Periférica. Foto: Divulgação

No Distrito Federal, o curso Cozinha Profissional tem o patrocínio do Sindicato dos Bancários.

Serviço

Curso Cozinha Profissional – Escola Gastronomia Periférica

Brasília-DF

De outubro de 2023 a janeiro de 2024

Inscrições até dia 22 de setembro (sexta-feira) no formulário

Aulas presenciais no restaurante Maraíba Espetinhos (QNO 09, cj. H, lt. 3, Ceilândia, Brasília-DF

Mais informações: