Pobre Juan Brasília lança ação social de Dia das Crianças para ajudar a ONG Love For Life

Ação acontece entre os dias 9 a 12 de outubro, e apresenta um combo com cheeseburguer, batata frita e uma porção especial de churros coloridos, além de uma linda caixinha acompanha de um copo personalizado (R$ 54), onde parte do valor das vendas será revertido para a ONG

Considerado um dos melhores restaurantes de parrilla do país, o Pobre Juan também é aclamado pela sua atenção às causas sociais, onde apoia e ajuda diversas instituições carentes espalhadas pelo Brasil, a partir de ações sazonais em seus restaurantes, principalmente em datas especiais.

Aproveitando o Dia das Crianças, a casa preparou um combo inédito para os pequenos, e entre os dias 9 a 12 de outubro, vão poder se deliciar com um cheeseburguer, batata frita e uma porção especial de churros coloridos, além de uma linda caixinha acompanha de um copo personalizado. O combo custa R$ 54 e parte do valor das vendas em todas as unidades do grupo será revertido para a ONG Love For Life que ajuda crianças socialmente vulneráveis.

Churros Pobre Juan. Foto: Divulgação

Sobre o Pobre Juan Brasília

Inaugurado em 2010, o Pobre Juan Brasília fica no requintado Shopping Iguatemi, e desde então apresenta o conceito argentino de assar carnes de altíssima qualidade e marmoreio para os brasilienses. Recentemente a casa lançou seu novo cardápio, com oito novas criações, tendo como destaque o corte de chorizo Wagyu, importado diretamente do Japão e considerado a carne de melhor qualidade do mundo.

Serviço

Pobre Juan Brasília

Onde: Shopping Iguatemi, Lago Norte

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, 12h às 15h / 19h às 23h; domingo, 12h às 20h

Para mais informações: https://www.pobrejuan.com.br/