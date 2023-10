Piselli Brasília lança temporada de tartufo bianco em menu exclusivo e limitado

A casa é a primeira de Brasília a trazer o diamante da gastronomia italiana em 2023. Experiência completa custa R$ 1.890,00

Especialmente perfumadas e aromáticas, as trufas brancas, tradicionalmente produzidas em Piemonte, região norte da Itália, desembarcam no Piselli Brasília a partir do dia 11 de outubro. O restaurante é o primeiro da capital a trazer a iguaria na temporada de 2023. Com menu exclusivo, o restaurauteur Juscelino Pereira, responsável pela casa, trouxe uma experiência completa que promete agradar aos paladares dos comensais de forma única.

Tanto no almoço quanto no jantar, com couvert, entrada, primeiro e segundo prato e sobremesa, o diamante da gastronomia italiana trará seu sabor marcante ao menu. Ao todo, a experiência completa custa R$ 1.890 por pessoa, mas o menu pode ser servido separadamente. Recomenda-se fazer a reserva pelo WhatsApp (61) 99913-7191, já que o menu estará disponível apenas enquanto durarem os estoques.

A experiência começa com o Crostone Di Pane Con Uova e Creme Al Tartufo Branco, torrada de pão italiano com ovo poché e lâminas de trufas frescas e a Carne Cruda con Zabajone, filé mignon picado na faca, zabajone trufado com lâminas de trufas frescas. As entradas custam R$ 590 cada.

Em seguida, entram em cena os primeiros pratos. São eles: Tajarin al Parmigiano, massa fresca de talharim finalizada no queijo grana padano com lâminas de trufas frescas, o Ravioli alla Piemontese, grandes ravioles recheados de queijo taleggio, aspargos, gema de ovo com lâminas de trufas frescas e o Risotto di Carciofi, risoto de alcachofras com lâminas de trufas frescas. As opções custam R$ 850 cada.

Como opção de segundo prato, o Piselli Brasília oferece a Anatra Confit con Polenta e Tartufo Bianco, coxa e sobrecoxa de pato confitado com nhoque e lâminas de trufas frescas e o Arrosto di Duroc e Tartufo Bianco, paleta de duroc assado lentamente no próprio molho com polenta italiana cremosa e lâminas de trufas frescas, por R$ 890 cada opção.

Finalizando a experiência com todo o sabor das trufas, a alternativa de sobremesa é o Crema di Mascarpone al Miele (R$550), creme de mascarpone, mel trufado e lâminas de trufas frescas.

Serviço:

Temporada de tartufo bianco no Piselli Brasília

A partir de 11 de novembro, por tempo limitado

Onde: Piselli Brasília – Shopping Iguatemi (Lago Norte)

Valor da experiência completa: R$ 1.890 por pessoa

Informações e reservas: (61) 99913-7191