Pão de queijo: um tesouro gastronômico nacional

Nesta quarta-feira (17), comemora-se o Dia do Pão de Queijo

Crocante por fora e macio por dentro, quentinho e cheio de queijo. Iguaria da culinária brasileira, o pão de queijo está presente do café da manhã ao lanche da tarde, é servido em restaurantes, lanchonetes, cafeterias e em casa. Em suas variadas versões, há os menos tradicionais, mas que também ganharam os corações dos brasileiros: recheados com salame, linguiças, carnes e até mesmo doces. O quitute que é uma das paixões nacionais assegura sua importância com uma data especial, o Dia do Pão de Queijo é celebrado em 17 de agosto. E para comemorar esta data deliciosa, o DF Plaza Shopping indica locais para saborear. Confira:

Bakery Gourmet

A Bakery Gourmet serve fornadas quentinhas ao longo do dia. O pão em seu tamanho grande, é vendido por unidade, que custa R$ 3,50. E para quem prefere ele em sua versão pequena, é vendido a R$ 29,99 kg.

Casa do Pão de Queijo

A Casa do Pão de Queijo serve dois pães de queijo tradicional e uma bebida quente no café da manhã (R$ 20,50). Para quem procura uma opção mais saudável, há o multigrãos, por R$ 8 a unidade. Outra delícia é o pão de queijo com parmesão, R$ 9. E o suculento pão de queijo com recheio de requeijão, por R$ 9,90 a unidade. Para compartilhar, há a porção com 30 mini pães de queijo (R$ 49,50).

Cheirin Bão

Recém-inaugurado no DF Plaza Shopping, o Cheirin Bão também oferece o quitute em diferentes versões. Há o pão de queijo tradicional, a porção por R$ 8,50, ou a unidade em tamanho grande, por R$ 7. Para quem busca um lanche mais turbinado, há o sanduíche de pão de queijo, com os recheios: queijo minas ou muçarela (R$ 12,90), peito de peru com queijo (R$ 13,90) ou queijo e creme de goiaba (R$ 11,90). A casa também oferece em seu cardápio o pão de queijo com linguiça, acompanhado de mel ou barbecue de goiaba, por R$ 16,90. Outra opção é o waffle de pão de queijo recheado de: lombo, queijo e geleia de abacaxi com pimenta (R$ 23,90), peito de peru, queijo, requeijão e muçarela gratinada (R$ 18,90) e queijo muçarela gratinado e melaço (R$ 15,90).

Cinnaroll

A Cinnaroll oferece a porção de mini pães de queijo com 10 unidade, a partir de R$ 10,90. A casa também tem a opção de pão de queijo tradicional, a partir de R$ 7,90. Outra boa pedida é o pão de queijo recheado (R$ 10,90), nos sabores: peito de peru com cream cheese, salame com cream cheese e doce de leite argentino.

Fran’s Café

O Fran’s Café serve a porção de pão de queijo mini com 8 unidades, por R$ 8,30. A dica para acompanhar é o Franccino de Creme de Avelã com Chantily, expresso, leite, gelo, base e chantily de 400 ml, por R$ 17,50.

Mais 1 Café

O Mais 1 Café tem em seu cardápio o copo com 8 mini pães de queijo, por R$ 12,70. E também o pão de queijo em tamanho grande, por R$ 9,30 a unidade.