Panighiri: maior festival de culinária grega do país invade Brasília

Nos próximos dias 26 e 27 de agosto, Brasília vai virar um pedacinho da Grécia para comemorar Nossa Senhora

Quer ir à Grécia sem sair de Brasília? Tá a fim de quebrar pratos, extravasar o stress da semana e dançar ao som de uma música que nunca ouviu? Então você tem programa marcado para esta sexta-feira (26) e sábado (27), quando a Comunidade Grega de Brasília vai realizar o oitavo Panighiri, uma festa secular e tradicional do país do Mediterrâneo.

Em solo europeu, o evento é celebrado na época do verão e da colheita da uva. “Há oito anos fazemos essa festa para fortalecer nosso laços e apresentar a cultura grega para a população do Distrito Federal”, ressalta o presidente da Comunidade Grego-Ortodoxa de Brasília, Konstantinos Bokos.

O Panighiri começa às 19h e vai até 1h da manhã. A festa vai contar com um menu repleto de delícias típicas. Dentre elas, moussaká, uma espécie de lasanha com batatas, berinjelas, carne e molho branco; o pita giro, que é um sanduíche no pão pita recheado com carne de porco ou frango assada em típico espeto vertical, tomate, cebola, tzatziki e molho à base de pepino.

Além de saborear a culinária grega, quem for à festa vai curtir a música com a apresentação das bandas de Elliniki Kompania, de São Paulo, e a Banda Samos, de Brasília. Além disso, o grupo Ílios vai puxar a dança folclórica grega até o ponto alto da quebra de pratos.

Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 38 pelo site. Para quem deixar para última hora, também haverá venda de ingressos na Comunidade Grega, pelo valor de R$ 48,00.

Serviço

Panighiri – festa em homenagem á Nossa Senhora

Dia: 26/08/2022 e 27/08/2022

Hora: 19h até 1h da manhã

Local: Comunidade Grega de Brasília, na 910 Norte

Contato para Imprensa: Achiles Pantazopoulos

Telefone: 61 99830-1959