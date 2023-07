Outback relança a Ribs on the Barbie, agora em formato de coroa

Por tempo limitado, a Ribs Rocker Crown é uma das novidades da campanha Festival Outback

Um dos pratos mais icônicos do Outback é a famosa Ribs on the Barbie, a costela assada em chama aberta e servida com molhos Barbecue ou Billabong. Agora o produto está disponível em formato de coroa. Por tempo limitado, a Ribs Rocker Crown (R$ 129,90) é uma das novidades da campanha Festival Outback. Uma releitura, agora recheada com Mac N’ Cheese cremoso e Ribs desfiada no topo.

Ela vem acompanhada de dois favoritos dos mates: uma versão da Aussie Cheese Fries e uma porção de pétalas de Bloomin’ Onion. O prato serve de duas a três pessoas e está disponível apenas nas unidades físicas do Outback.

O Festival Outback traz ainda o Catupiry Madness Burger para os apaixonados por hambúrguer, com 200g de carne mais Catupiry Original empanado, cebola roxa, acompanhado de uma nova maionese verde da casa e finalizado com Smoked Mayo em um pão tipo brioche. O produto está disponível também pelo delivery do Outback.

Para encerrar esse trio com chave de ouro, o Popstars Trio apresenta uma releitura inspirada nas sobremesas clássicas de Outback, como o delicioso S’mores, o tradicional Choco Cinnamon Banoffee e o icônico Brownie Thunder, mas, desta vez, em formato de trufas.

Em Brasília, o Outback está localizado nos shoppings JK (Ceilândia), Taguatinga Shopping (Taguatinga Sul), DF Plaza (Águas Claras) Park Shopping (Guará), Venâncio (Asa Sul), Conjunto Nacional (Asa Norte), Pier21 (Lago Sul) e Iguatemi (Lago Norte).