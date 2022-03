Os melhores endereços da cidade para o seu happy hour

Depois de um longo dia de trabalho, nada melhor do que curtir um happy hour entre os amigos com bebidas, petiscos e pratos irresistíveis

No Jamie Oliver Kitchen (Venâncio Shopping) você encontra uma grande variedade de bebidas, com opções deliciosas de entradas para acompanhar. E se for com desconto, é melhor ainda, né? O happy hour é das 16h às 20h, com 50% de desconto na caneca congelada de chope Stella Artois. Você também aproveita os clássicos moscow mule e mojito, além de drinks da casa, como os Junos (gengibre, xarope de yuzu, shochu e suco de limão – R$ 29) e o JOK Fashioned (uísque, licor de pimenta e xarope de caramelo salgado – R$ 30). Além disso, todas as entradas têm 20% de desconto.



No Pinella (408 Norte), a seleção de drinks da casa é pra lá de convidativa, em uma atmosfera exclusiva com música todos os dias. Para começar, que tal o Bloody Mary? Delicada e exótica mistura de vodka e suco de tomate temperado (R$ 23,00). Para surpreender, peça o purple gin, com gin YVY Ar, mirtilos, lâminas de tangerina, alecrim e água tônica (R$ 32,00). E para ficar ainda melhor, aos sábados a casa tem dose dupla de Spaten, das 17h às 19h.

Com proposta diferente, o Vino! (413 Sul), o mais novo wine bar da cidade, foge à regra quando o assunto é vinho. São mais de 200 opções à disposição, que podem ser consumidas em garrafa ou em taça. O preço cobrado pela taça é proporcional à quantidade retirada da garrafa. O menu da casa conta com pequenas porções para que o cliente possa provar e harmonizar diferentes pratos com vinhos variados. Entre as opções do cardápio estão tábua de frios, arancinis, burratas e um sanduba de polvo.



No Rapport Café e Bistrô (412 Norte) você encontra um ambiente aconchegante para curtir as opções do menu na companhia de bons drinks. O destaque é para o Salé – whisky com infusão de chá chinês preto defumado, shrub de limão, finalizado com presunto de Parma crocante e folha de sálvia para perfumar (R$ 35,00). O Pura Vida é uma deliciosa opção de drink sem álcool, reunindo o sabor da amora, água de coco, calda de cranberry e suco de limão (R$ 23,00). A casa também conta com promoções fixas para o seu happy hour, válidas das 18h às 21h. Terça é dia de rolha free; na quarta, pedindo um mojito ou aperol, você ganha outro do mesmo; e na quinta-feira você aproveita dose dupla de espumante.

Para dar um tempo das coisas que nos incomodam no dia-a-dia, o Altas Gastrobar (206 Norte) é o lugar perfeito para curtir um bar e um balcão, com um cardápio idealizado para acompanhar a carta de drinks. A especialidade do local é a coquetelaria, que vai da clássica às autorais, como o Rosa Parks, com gin, shrub de uvas, Lillet Blanc e sumo de limão Taiti – R$ 36,50) e o Island Sour (rum, Yellow Chartreuse, angostura, sumo de limão Taiti e espuma – R$ 35,00).

Outra boa dica é o Ticiana Werner Restaurante e Wine Bar (201 Sul), que conta com uma seleção de drinks da casa pra lá de convidativa, além de música ao vivo. Para compartilhar com a galera, que tal começar com a deliciosa e refrescante jarra de clericot? Uma mistura de espumante, destilados, licores da casa e frutas da estação (R$ 125,00 – 1,2l) e a Sangria, com vinho tinto, limão, Contreau, cognac, laranja e frutas da estação (R$ 125,00 – 1l). Para os fãs de caipirinhas, a casa conta com sabores variados a partir de R$ 29,00.

O Empório Villa Vita (213 Sul), novidade na cidade, conta com um espaço no formato de bistrô onde oferece tábuas de frios, bebidas, sanduíches, entre outros. Destaque para as criações da casa, como o sanduíche de pastrami estilo New York (R$ 49,90). Feito com baguete de fermentação natural, farinha especial francesa, pastrami Romani e geleia de bacon artesanal; já é considerado o melhor desse estilo na cidade. Para petiscar, tem o brie envolto em massa folhada, acompanhado de favo de mel orgânico acompanhado de torradinhas (R$ 47,80) e o corniccione, que parece uma pizza, mas não é! E sim uma generosa fatia feita com massa de fermentação natural, uma explosão de sabores em sua cobertura (R$ 19,90).

E para fechar a lista, não podia faltar o badalado restaurante Paris 6 (Shopping ID). Na casa você desfruta desde drinks clássicos até uma diversidade de coquetéis especiais, como o Aphotecary, com Ypióca 5 chaves, suco de limão, xarope de açúcar e gengibre (R$ 35,00), o Cîroc Punch, feito com Cîroc, suco de cranberry, água tônica, morangos e casacas de lima da pérsia e laranja (R$ 35,00), o moscow mule (R$ 35,00) e o aperol sprit, que pode vir em taça por R$ 36,00 ou jarra para compartilhar (R$ 129,00). E tem promoção! No happy hour, você ganha 30% de desconto nos drinks e entradas, válido de segunda a quinta, das 16h às 19h, exceto feriados. O restaurante também conta com uma boa carta de vinhos.

Gostou das sugestões? Agora é só marcar com os amigos e aproveitar bastante!

