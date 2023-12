Nube Café lança cardápio exclusivo de Natal

Menu tem opções para a ceia e ideias para presentear

A Nube Café preparou um cardápio exclusivo de Natal para agradar todas as idades e gostos. Além de ser uma ótima opção de presente, os docinhos ainda podem virar decoração da mesa da ceia.

Para encantar os paladares, a Nube aposta na Torta Chicago, torta criada pela chef Joana Peixoto inspirada em seus estudos em Chicago. Base do famoso brownie da marca, uma camada de Nutella crocante com avelãs caramelizadas e uma levíssima mousse de chocolate 63%, finalizada com uma mousseline de pralinè de avelãs. Ela está disponível em dois tamanhos: P – 15cm (R$ 230) e G – 21cm – (R$ 385). Outra sugestão de sobremesa é a Torta Guirlanda (R$ 150). Uma torta de macaron em formato de guirlanda, com um recheio generoso nas opções: Pistache, Floresta Negra ou Pralinè de avelãs.

Para aqueles que desejam embelezar a mesa da ceia e presentear, a Caixa Guirlanda (R$ 185) é uma ótima pedida, a guirlanda de 16 macarons tradicionais e 3 macarons em formato especial de Natal é embalada em caixa cartonada com visor transparente. Outra opção deliciosa é a Torre de Macarons (R$ 298). A caixa vitrine vem com uma torre de 4 andares com 40 deliciosos macarons tradicionais com sabores à escolha do cliente, entre churros, nutella, baunilha, morango, maracujá e muitos outros.

E aquela decoração diferente na árvore de Natal? Para dar um toque ainda mais especial, a Nube traz a Bola de Natal (R$ 25) de acrílico com um big macaron personalizado.

Surpreenda quem você ama!

Se você prefere dar presentes para sua família toda, para sua equipe de trabalho ou amigos, a Nube também tem opções natalinas e que vão agradar! O Macs & Bubbles ( a partir de R$120) é um presente especial de fim de ano: 4 macarons personalizáveis e um baby prosecco.

Em formatos tradicionais, especiais e desenhados, outra dica da Nube é investir nas caixinhas com estampas exclusivas de macarons. Há opções com 6 macarons (R$ 37), caixa com 12 macarons (R$ 67) e caixa com 18 macarons (R$ 97). Entre os sabores e formatos estão disponíveis Gingerbread Man (R$ 10), Papai Noel, Mesclado e Rena (R$ 7) e Floresta Negra (R$ 6,50).

Baunilha, Crème Brûlée, Nozes, Tiramisu, Churros, Cheesecake, Chocolaranja, Nutella Morango, Maracujá, Brigadeiro, Chococaramel, Pistache, Beijinho, Limão siciliano, Goiabada, Frutas vermelhas, Chocoberry, Oreo, Caramelo Flor de sal são todos os sabores disponíveis dos macarons. Para deixar a Ceia ainda mais deliciosa ou até mesmo uma opção de presente, é possível fazer encomendas ainda maiores. De 1 a 49 unidades (R$ 5 a unidade), de 50 a 99 unidades (R$ 4,50 a unidade), de 100 a 499 unidades (R$ 4 a unidade), e de 500 unidades ou mais por R$ 3,80 a unidade, além da embalagem de acetato transparente sair a R$ 3 por unidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais informações

Os pedidos devem ser feitos por WhatsApp (61) 9 9885-8481 ou presencial na loja da 405 Sul com hora marcada e antecedência mínima de 48h, sujeito a disponibilidade na agenda. Para delivery, o cliente deve consultar a disponibilidade, porém a Nube não faz entregas de bolos e tortas. Todos os outros itens são enviados de Uber Flash, com o valor da entrega variando de acordo com o endereço do cliente. As encomendas são enviadas sempre a partir das 10h.

O pagamento deve ser feito no ato do pedido para confirmação da encomenda, por PIX ou cartão de crédito por link de pagamento.

Serviço:

Nube Café

Endereço de encomenda e retirada: CLS 405 bloco B loja 30 – Asa Sul

Horário de retirada: de segunda a sábado, das 10h às 20h

Delivery: consultar a disponibilidade

Encomendas e mais informações: (61) 9 9885-8481 / @nubecafe