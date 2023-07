No Dia da Lasanha, comemore com uma receita clássica à bolonhesa

Com rendimento de até oito porções, essa versão da lasanha é feita com massa seca pré-cozida, presunto, mussarela e queijo parmesão

SÃO PAULO, SP

(FOLHAPRESS)

Se você é do time que não dispensa uma boa massa no final de semana, saiba que 29 de julho é o Dia Nacional da Lasanha. O prato, que tem tudo a ver com encontros em família, pode ser encontrado em muitas variações, mas sua versão clássica, à bolonhesa, é a mais conhecida e replicada.

A receita da cozinheira e escritora Heloisa Bacellar, do site Na Cozinha com Helô, além do molho à bolonhesa leva também o béchamel. Com rendimento de até oito porções, sua versão da lasanha é feita com massa seca pré-cozida, presunto, mussarela e queijo parmesão.

LASANHA À BOLONHESA

Rendimento: 8 porções

Tempo de preparo: 5h

Ingredientes do molho à bolonhesa

100 g de manteiga

2 cebolas grandes em cubinhos miúdos

2 talos de salsão em cubinhos miúdos

1 cenoura grande em cubinhos miúdos

1 dente de alho inteiro

100 g de presunto cru em tirinhas finas

800 g de carne moída (só bovina ou mistura de bovina e suína)

2 xícaras de leite (480 ml)

2 xícaras de vinho branco seco

1,2 kg de polpa de tomate

1 folha de louro

Óleo vegetal

Pitadas de açúcar

Noz-moscada

Sal

Pimenta-do-reino

Ingredientes do molho béchamel

50 g de manteiga

1/2 xícara de farinha de trigo (60g)

2 e ¼ de xícara de leite em temperatura ambiente ou frio (500 ml)

Sal

Noz-moscada

Montagem e a finalização

500 g de massa para lasanha (folhas secas de massa italiana pré-cozidas)

500 g de queijo mussarela ralado grosso

100 g de queijo parmesão ralado, além de mais um tanto para servir

Preparo molho à bolonhesa

○ Aqueça a manteiga e um fio de óleo numa panela grande e doure ligeiramente a cebola

○ Junte o salsão, a cenoura, o alho, uma pitada de sal e espere murchar

○ Junte o presunto, espere murchar e, assim que ele voltar a avermelhar, acrescente a carne, uma colher (chá) de sal e pimenta. Misture separando os pedaços até a carne mudar totalmente de cor e começar a ganhar uma cor

○ Adicione o leite e a noz-moscada, deixe em fogo alto até evaporar e caramelizar

○ Acrescente o vinho, deixe ferver por um minuto e adicione a polpa de tomate. Como o fundamental para a carne ficar macia é cozinhar bem devagar, abaixe o fogo logo que levantar fervura

○ Cozinhe com a panela semi-tampada por duas horas, mexendo de vez em quando e adicionando um pouco de água se estiver secando demais e o molho ainda não estiver saboroso

○ Quando a água evaporar e surgir na superfície uma bolha de gordura, acerte o sal, a pimenta e a noz-moscada, e, se for preciso, ajuste a acidez com pitadas de açúcar. Descarte o dente de alho e a folha de louro e retire do fogo

○ Deixe esfriar antes de montar a lasanha

○ Se quiser adiantar, prepare o molho com até três dias de antecedência e guarde na geladeira

Preparo molho béchamel

○ Coloque a manteiga e a farinha numa panela média, aqueça e, sempre mexendo com um batedor de arame e fazendo um 8 para raspar todo o fundo, misture até obter uma pasta amarelada e borbulhante

○ Junte o leite de uma vez e, sem parar de mexer, espere ferver e engrossar, cozinhe por mais uns cinco minutos para apurar o sabor, acerte o sal, junte a noz-moscada, retire do fogo e deixe esfriar antes de usar

○ Se quiser adiantar, prepare o molho na véspera e guarde na geladeira. Antes de usar, acerte a consistência com um pouquinho de leite, pois ele estará bem firme

Montagem e finalização

○ Aqueça o forno a 180 °C (médio)

○ Monte a lasanha num refratário grande, alternando camadas de molho bolonhesa, massa, molho béchamel, mussarela e parmesão, terminando com molho à bolonhesa e parmesão

○ Asse a lasanha por uns 30 minutos, até que ela esteja bem quente e com a superfície dourada (para testar, espete a lâmina de uma faca bem no centro da lasanha, conte até dez, retire, encoste o dedo na lâmina, que deverá estar bem quente)

○ Sirva imediatamente