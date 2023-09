Mr. Cheney lança sorvete premium e prepara ação especial para o Dia do Sorvete

A data, no Brasil, coincide com a chegada da primavera, o dia 23 de setembro

O sorvete é tão amado por todos que tem até um dia para ser chamado de seu. A data, no Brasil, coincide com a chegada da primavera, o dia 23 de setembro, e nada mais gostoso do que comemorar degustando essa sobremesa irresistível.

Foi pensando nisso que o Mr. Cheney, primeira rede de franquias de cookies e sobremesas tipicamente americana, lança o primeiro sorvete de cookie premium da marca em duas versões: o Cookie Supreme e o Belgian Chocolate.

O Cookie Supreme combina o sabor suave do leite com doce de leite e cookies de baunilha com pedaços de chocolate branco. A sobremesa ainda é coberta com chocolate branco e castanha de caju. Já o Belgian Chocolate une o sorvete de chocolate Belga com pedaços e cobertura de chocolate meio amargo. De R$ 13,50 a R$ 15,50 (os valores variam de acordo com a região).

E, para tornar o dia ainda mais refrescante, o Mr. Cheney criou uma ação especial para os amantes da sobremesa gelada, no Dia do Sorvete. Todas as mais de 80 lojas espalhadas no Brasil, exceto Rio de Janeiro e de São Paulo, estarão com descontos de 10% na compra de qualquer sobremesa.