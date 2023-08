McDia Feliz chega à 35ª edição neste sábado (26)

Em Brasília, a renda gerada com as vendas de sanduíches Big Mac será revertida para a Abrace

No próximo dia 26 de agosto, sábado, acontecerá a 35ª edição do McDia Feliz, uma das principais campanhas do país em arrecadação de fundos para causas infantojuvenis, que chega a sua 35ª edição e celebra 35 anos de impacto positivo na sociedade com cerca de R$ 375 milhões já destinados para a saúde e educação de milhares de crianças e adolescentes que tiveram suas vidas transformadas.

No dia, toda a renda gerada com as vendas de sanduíches Big Mac, exceto alguns impostos, será revertida para o Instituto Ronald McDonald, que atua para promover saúde e bem-estar de crianças, adolescentes e seus familiares, contribuindo com o aumento das chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil, e para o Instituto Ayrton Senna, que colabora para ampliar oportunidades para jovens por meio da educação pública de qualidade.

Em Brasília, a instituição atendida pela campanha é a Abrace (Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias), que atua para promover saúde e bem-estar para crianças, adolescentes e seus familiares. A abertura do McDia Feliz acontece na unidade da 506 Norte, com uma programação especial, aberta ao público. Haverá apresentação de banda de música, grupos de balé e de luta, mágicos e brindes. Crianças e adultos poderão participar de oficinas de recreação, artesanato, maquiagem e contação de histórias, além de poder fazer exames de vista, aferição de pressão e aulas de primeiros socorros com parceiros da causa, que montarão estandes no local.

Valéria de Fátima do Nascimento é mãe de Leonardo, de 13 anos, e conta que desde 2012 é acompanhada pela Abrace, quando seu filho teve o primeiro diagnóstico da Leucemia Linfoblástica Aguda. Em 2018, a doença voltou e o menino teve que fazer um transplante de medula. Moradores da Bahia, Valéria e seu outro filho ficavam hospedados na Casa de Apoio da Abrace, enquanto Leonardo se tratava no Hospital da Criança de Brasília José Alencar. “Durante todo esse tempo, pudemos contar com o apoio da Abrace e somos muito gratos por isso. Todos os anos, ficamos ansiosos pelo McDia Feliz, é uma campanha incrível que continua ajudando muita gente que precisa”, conta.

Em 2022, o McDia Feliz bateu recorde e se tornou a maior edição da história da campanha, com arrecadação de R$ 25,8 milhões. Desse total, cerca de R$ 19,9 milhões foram destinados ao Instituto Ronald McDonald, o que beneficiou 64 projetos de 51 instituições que atuam com oncologia pediátrica em 19 estados e no Distrito Federal, e aproximadamente R$ 5,9 milhões ao Instituto Ayrton Senna, que proporcionou a capacitação de 42 mil educadores, impactando 2,5 milhões de estudantes de escolas públicas em seis diferentes projetos desenvolvidos pelo Instituto. Desde a primeira edição da campanha em 1988, cerca de R$375 milhões já foram arrecadados.

A campanha faz parte da estratégia de atuação ESG da Arcos Dorados, operadora da rede McDonald’s na América Latina e Caribe, chamada Receita do Futuro, cujo compromisso é ser parte ativa da solução dos desafios da sociedade e impactar positivamente as comunidades onde atua por meio de iniciativas socioambientais, além de ser a maior ação social do McDonald’s do Brasil.